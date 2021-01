Správy v angličtine o Slovensku, ktoré v uplynulom týždni najviac zaujali čitateľov The Slovak Spectator.

15. jan 2021 o 16:43 The Slovak Spectator

1. Za to, že konšpiračné myslenie na Slovensku prosperuje, môžu aj koaliční politici: Death behind bars triggers conspiracies, politicians carry some blame too

2. Paneláky nemôžu chýbať v žiadnej diskusii o slovenskej architektúre: Functionalism that became dysfunctionalism (from our archive)

3. Vláda sľúbila väčšiu transparentnosť, vicepremiér ju chce osekať: Gov't promised transparency, deputy PM now proposes to curb it

4. Znižovanie odpadu pri výrobe či znižovanie emisií. Aj slovenské firmy bojujú proti klimatickým zmenám: Pursuing green thinking

5. Bratislava opäť v bielom. Zasnežené Staré mesto na fotkách: Snow has arrived to Bratislava

6. Zádielska dolina v Slovenskom krase ponúka netradičné západy slnka: Zádielská valley in evening sun

7. Spoznajte krásy Liptova prostredníctvom 360-stupňových panoramatických fotografií: New 360-degree photos display the best of Liptov

8. Potrebujete uniknúť ruchu veľkomesta? Na týchto miestach nájdete vytúžený pokoj: More tips for outings in Bratislava during the lockdown

9. Ako zbaviť oceány plastov? Slovenská architektka prišla s unikátnym riešením: Slovak designer wins top prize for ocean station that removes plastics from sea

10. Svojou slovenčinou som týral čašníčky a predavačky, spomína Američan: Bratislava was nothing like Prague when I first came here

