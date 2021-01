Poslanci OĽaNO chcú umožniť individuálne vzdelávanie i na druhom stupni

Poslanci predložili novelu školského zákona.

17. jan 2021 o 9:15 TASR

BRATISLAVA. Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", by sa mohlo umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl. Vyplýva to z navrhovanej novely školského zákona, ktorú do Národnej rady predložili poslanci z klubu OĽaNO Mária Šofranko, Peter Kremský a Richard Vašečka.

"Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania 'doma' iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl," ozrejmili predkladatelia v dôvodovej správe.

Z pedagogickej praxe podľa nich vyplýva, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie rovnako ako na prvom stupni napĺňa ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.

Účinnosť by mohla novela zákona o výchove a vzdelávaní v prípade schválenia parlamentom a podpísania prezidentkou nadobudnúť od 1. septembra 2021.