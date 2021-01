Pellegrini hovorí o telenovele, Kollár zas verí, že vláda prijme kroky

Najefektívnejšie testovanie je lokálne v najpostihnutejších regiónoch, tvrdí Kollár.

17. jan 2021 o 12:19 TASR

BRATISLAVA. Najefektívnejším spôsobom testovania je robiť ho lokálne v najpostihnutejších regiónoch.

Predseda Národnej rady a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár to uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike.

Prísny lockdown

Prihovára sa tiež za prísny lockdown, ktorý prináša výsledky v znižovaní šírenia nákazy novým koronavírusom. "Epidemiologická situácia je taká, že určite bude potrebný masívny skríning, no musí sa rozložiť a urobiť tak, aby sa ľudia nezhromažďovali na jednom mieste a nestáli dlho v rade," upozornil Kollár.

Povedal, že v nedeľu bude vláda informovať o opatreniach. "Nejaké informácie už mám, ale nechcem to prezrádzať predčasne," povedal.

Oponent v diskusii, nezaradený poslanec a líder strany Hlas Peter Pellegrini pripomenul, že vláda zatiaľ celý týždeň neúspešne rokuje o opatreniach a podobe plošného testovania.

"Pripomína to mexickú telenovelu," upozornil s tým, že je neprijateľné, aby predstavitelia vlády na jednej strane upozorňovali, že zomierajú ľudia v dôsledku pandémie, a na druhej strane sa nedokázali od utorka (12. 1.) na niečom zásadnom dohodnúť.

Podľa Pellegriniho by sa mal do toho vložiť Kollár. "Samozrejme, zastupuje aj parlament, ale je aj lídrom koaličného partnera, ak to, čo sa deje, nechá tak, tak je len súčasťou marazmu, ktorý vidíme a ktorý má výrazne negatívny dosah na spoločnosť," dodal Pellegrini.

Hádky vnútri koalície medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽANO) a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS), ostrosť sporov na jednej strane a na druhej strane zachovávanie status quo v koalícii vníma Pellegrini len ako divadlo.

Kollár vyhlásil, že hnutie Sme rodina je rozhodnuté v prípade pretrvávajúcich sporov opustiť neutrálny, taktne vyčkávajúci postoj.

"Priblížime verejnosti informácie, aby si mohla urobiť lepší obraz o tom, kto má akú pravdu, a sľubujeme si od toho, že už sa nikto nebude spoliehať na to, že mu takéto spory a postoje v nich prinesú body," povedal Kollár.

Testovanie využijú na zbieranie podpisov

Hovorili aj o téme predčasných volieb a petícii k vypísaniu referenda o konaní sa predčasných volieb. Kollár uistil, že ak v petícii vyzbierajú iniciátori dostatočný počet hlasov ku konaniu sa referenda, "nebude váhať a vypíše ho".

Pellegrini upozornil, že nechceli tému petície rozvíjať počas vianočných sviatkov a pripravili legislatívny návrh na skrátenie funkčného obdobia vlády, aby tak v parlamente bolo možné "mierovou cestou riešiť toto trápenie".

Avizoval zároveň, že ak si premiér na vláde presadí celoplošné testovanie, budú sa aj zbierať hlasy pod petíciu.

"Predpokladám, že nielen my, ale aj ostatné strany či občianske združenia využijú to, že ľudia budú musieť stáť hodiny v rade na testovanie, aby sme zbierali podpisy. A predpokladám, že by sa potrebný počet vyzbieral veľmi rýchlo," poznamenal.

Pellegrini kritizuje výnimky

Politici sa vrátili aj k výnimkám. Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) sa išiel do Veľkej Británie podľa Kollára starať o rodinného príslušníka. Po prílete na Slovensko dodržal podľa neho všetky protipandemické opatrenia.

Nezaradený poslanec parlamentu Peter Pellegrini tvrdí, že Holému ani nemalo napadnúť vypýtať si výnimku na cestovanie. Pellegriniho mrzí, že Holý či minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odcestovali počas decembra do iných krajín. On by podľa vlastných slov také niečo nespravil, ak vie, že doma zavrel päť miliónov ľudí. "Tak arogantne ukazujete, že môžete hocičo," poznamenal Pellegrini.

Kollár priblížil, že výnimku na cestovanie majú aj vodiči či europoslanci, ktorí necestujú na Slovensko za prácou, ale za svojou rodinou. Holý tým, že je vo vláde, vie, ako si má vybaviť výnimku, a ak by to vedeli aj obyčajní ľudia, tak by si ju mohli na cestovanie vybaviť tiež.

Na margo Pellegriniho rečí o papalášizme tejto vlády povedal, že by mal byť ticho a šúchať nohami pod stolom. "Vy nemáte morálne právo rozprávať o tom, čo je to papalášizmus," reagoval.

Slovensko má podľa Pellegriniho hranice "deravé ako rešeto". Konštatoval, že pendleri musia so sebou nosiť certifikát pri prechode hraníc, ale nikto ich na hraniciach neskontroluje. Taktiež sa nekontrolovali ani ľudia, ktorí sa vracali z Veľkej Británie v čase, keď sa tam vyskytla mutácia nového koronavírusu.

Kritiku za otvorené lyžiarske stredisko na Donovaloch na začiatku decembra považuje Kollár "za sprostú".

Vtedy sa museli ľudia preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, teraz ľudia chodia do prírody či na bežky a negatívny test nemajú.

Poslancov zaradia na náhradný zoznam

Poslanci Národnej rady, ktorí majú byť zaočkovaní, nedostanú podľa Kollára vakcínu prednostne, ale budú zaradení len do náhradného zoznamu prijímateľov, ktorí dostanú vakcínu operatívne, ak sa nevyužijú rozmrazené dávky pre prioritne určené skupiny osôb podľa očkovacieho plánu.

Zároveň uviedol, že hoci dostal výzvu na očkovanie poslancov, požiadal poslanecké kluby, aby možnosť využili poslanci v rizikovom veku či rizikovej skupine, ktorá by mala byť prednostne chránená pred ochorením COVID-19.

"Dostal som počty, za OĽANO to bude 30 ľudí, zo Smeru sedem, z Hlasu dvaja, z ĽSNS ani Sme rodina sa neprihlásil nikto. Zo strany Za ľudí traja, z SaS ôsmi. To sú pravdepodobne starší poslanci, prípadne majú chronické ochorenie či sú onkologickí pacienti," mieni Kollár.

Líder Hlasu, nezaradený poslanec parlamentu Peter Pellegrini v diskusii uviedol, že vie zatiaľ len o jednom kolegovi zo strany, ktorý avizoval záujem, tým je Richard Raši.

"Vakcinovať sa chce preto, aby bol chránený, ak by ho ako traumatológa povolali do prvej línie do nemocnice. To si myslím, že je v poriadku," povedal Pellegrini. Druhého záujemcu si podľa svojich slov preverí.

"Ak to je niekto, kto si len tak povedal, že by to bolo fajn, a nemá na to vážne dôvody, tak ho ruším, tie vakcíny musia byť predovšetkým pre zdravotníkov a tých, ktorí to potrebujú najviac," zastrájal sa.

Pellegrini tiež kritizoval doterajší proces manažmentu očkovania zo strany ministerstva zdravotníctva.