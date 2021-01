Dobré ráno: Dotácie na rodovú rovnosť rozdali čudne

Ministerstvo rozdávalo viac ako 21-tisíc eur.

17. jan 2021 o 23:39 Nikola Bajánová, Kristína Braxatorová

Vypočujte si podcast

Organizácia Fórum života či poradňa Alexis dostali na jeseň štátne dotácie na rodovú rovnosť napriek tomu, že v hodnotení žiadostí získali menej bodov ako subjekty, ktoré sa téme dlhodobo venujú.

Pointa je však oveľa vážnejšia ako peniaze od ministerstva práce. Už po nástupe novej vlády niektorí odborníci a odborníčky upozorňovali na to, že do rodovej politiky sa bude primiešavať čoraz viac náboženského a konzervatívneho vplyvu.

Čo presne sa stalo? Zodpovieme s elévkou denníka SME Kristínou Braxatorovou.

Zdroj zvukov: Youtube kanál - Fórum života, SME - Kristína Braxatorová

Krátky prehľad správ

Vláda sa rozhodla pre kombináciu lockdownu a masívneho plošného testovania. Uznesenie podporili všetci okrem šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej. Testovanie sa začne už dnes a potrvá do 26. januára. Ľudia sa môžu dať otestovať v mobilných odberných miestach alebo si nechať urobiť PCR. Od 27. januára bude na cestu do práce potrebný negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu. Rovnako sa bude treba preukázať testom aj pri vychádzke do prírody. Nariadenie platí pre ľudí od 15 do 65 rokov. Potom chce vláda rozdeliť krajinu na 36 lepších a 37 horších okresov, v ktorých sa skríning zopakuje. V horších okresoch bude negatívny test potrebný až do 7. februára. Vláda do tohto dátumu zároveň predĺžila aktuálnu podobu zákazu vychádzania. Testovania sa musia zúčastniť aj ľudia, ktorí dostali prvú vakcínu proti koronavírusu.

Na začiatku januára by voľby vyhrala strana Hlas-SD s takmer 22 percentami hlasov. Druhé by skončilo OĽaNO s necelými 15 percentami a tretiu priečku v prieskume Medianu SK pre RTVS obsadila SaS so ziskom 11,8 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali ešte kotlebovci, Smer, Progresívne Slovensko a tesne aj hnutie Sme rodina. Vládna Za ľudí by sa už do národnej rady nedostala. Voliť by prišlo minimálne 49 percent ľudí.

Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v nedeľu po prílete do Moskvy zatkla polícia. Stalo sa tak po jeho návrate z berlínskeho exilu, mesiace po tom, čo ho počas protikorupčného turné na Sibíri niekto otrávil toxickou látkou, zrejme novičokom.

Dodávky vakcíny od konzorcia BioNTech/Pfizer do EÚ sa v najbližších týždňoch oneskoria. Americká firma totiž navyšuje výrobné kapacity, aby mohla očkovaciu látku dodávať na trh vo väčších objemoch. Pfizer nebude v priebehu nasledujúcich troch až štyroch týždňov schopný úplne splniť už sľúbený objem dodávok, čo viacerí vedúci predstavitelia európskych štátov skritizovali, pretože to podľa nich znižuje dôveryhodnosť procesu očkovania.

Novým predsedom nemeckej vládnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) sa stal Armin Laschet, ktorý v druhom kole porazil Friedricha Merza. Premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko je spojencom kancelárky Angely Merkelovej. Tá bola na čele CDU v rokoch 2000-18, keď ju na poste predsedníčky nahradila Annegret Krampová-Karrenbauerová. Tá však ohlásila, že odstupuje z tohto postu, ako aj z pozície líderky strany pre parlamentné voľby v septembri 2021. Kancelárka Merkelová v októbri 2018 avizovala, že súčasné štvrté funkčné obdobie je jej posledné a v roku 2021 už nebude kandidovať na žiadnu politickú funkciu.

Odporúčanie

Dnes by som vám chcela odporučiť dve webstránky. V prokrastinačnej kríze sa na nich môžete pohrať a nabiť tak baterky niečím zábavným. Vytvorte si pieskové obrazy na stránke thisissand.com alebo sa nalaďte na rozhlasové vlny z celého sveta, hociktorého mesta, na ktoré kliknete na virtuálnom glóbuse cez Radio Garden. Napríklad ja som si naposledy namiešala nekomerčný Mníchov, blues z New Yorku a nejaký japonský pop z Tokia.

