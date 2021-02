Odstrel vlka je len v záujme poľovníkov a pastierov, tvrdí zoológ

Ladislav Spalek: Keď sa vlka bojí laická verejnosť, môže za to Červená čiapočka

6. feb 2021 o 12:13 Kristína Braxatorová

Vlk je plaché zviera, na ktoré v lese narazí len málokto. Loviť vlky s poukazom na to, že sú pre ľudí nebezpečné, je preto podľa zoológa Ladislava Spaleka zavádzaním. "Veľa najvyšších úradníkov a papalášov sú poľovníci, tak si odstrel vylobovali. Chcú mať lebku vlka na stene a rozprávať ľuďom zážitky, ako ho zastrelili," tvrdí.

Komu prekážajú vlky?

Trom skupinám ľudí. Poľovníkom, pastierom a časti laickej verejnosti.

Poľovníci celoročne prikrmujú srny, jelene či bažanty, len aby mohli strieľať, aby mali mäso a trofej. Im nejde o ich funkciu v prírode, len o zištné motívy.

Pastierom zase vlk prekáža, lebo im občas uloví statok. Ale to my ľudia sme vyniesli hospodárske zvieratá na horské lúky, do prostredia, kde žijú divé zvieratá. Tak sa nečudujme, že si vlk pohodlne zoberie nezabezpečenú ovcu, ktorá nemá obranné reflexy.

Keby tam bol bača s ovčiarskymi psami, tak by statok ochránili. Vlk si dvakrát rozmyslí, či má ísť riskovať niekam medzi ovčiarske psy.

Prečo prekáža vlk laickej verejnosti?