Lipšic vie, že jeho minulosť bude pri voľbe používaná proti nemu

Kandidát na špeciálneho prokurátora chce diskusiu o zmene štruktúry úradu.

18. jan 2021 o 14:47 SITA

BRATISLAVA. Advokát Daniel Lipšic vie, že jeho pôsobenie vo verejnom živote a zastávanie ministerských postov bude v rámci voľby špeciálneho prokurátora použité proti nemu.

Na druhej strane si však myslí, že jedným z prínosov môže byť práve jeho manažérska skúsenosť z orgánov verejnej moci a skúsenosti zo súkromného sektora.

Uvádza to vo svojom motivačnom liste, ktorý je súčasťou návrhu na kandidatúru do funkcie špeciálneho prokurátora na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

K politickej minulosti Daniela Lipšica a jeho poskytovaniu právnych služieb politikom podozrivým z trestnej činnosti sa vyjadruje aj Právnická fakulta (PraF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá ho do funkcie navrhla. „Dekan PraF UK sa na to doktora Lipšica otvorene spýtal a jeho odpoveď bola, že nikdy žiadnu pozíciu, v ktorej bol, nezneužíval na ochranu vinníkov ani na likvidáciu nevinných, bez ohľadu na to, či to boli jeho spojenci, alebo súperi. A toto tvrdenie doktora Lipšica považujeme za pravdivé,“ uvádza sa v návrhu UK.

Univerzita považuje Lipšica za erudovaného právnika so silnými odbornými znalosťami a skúsenosťami. V prospech Lipšica podľa UK hovorí aj to, že síce pôsobí ako advokát, často však na strane poškodených „a celkový spôsob jeho myslenia mnohým pripadá skôr ako myslenie orgánu činného v trestnom konaní, než myslenie advokáta“. Okresný súd Bratislava III v roku 2017 odsúdil Lipšica na podmienečný trest tri roky v prípade dopravnej nehody na Vajnorskej ulici v Bratislave. Podľa univerzity odsúdenie za nedbanlivostný trestný čin v doprave nediskvalifikuje žiadneho človeka zo žiadnej časti verejného života.

Lipšic v motivačnom liste napísal, že Slovensko v súčasnosti prechádza dynamickým vývojom v oblasti presadzovania práva a spravodlivosti. „Po úkladnej vražde Jána Kuciaka vo februári 2018 sa začala odhaľovať zločinecká a korupčná sieť siahajúca do vrcholných pozícii polície, prokuratúry, súdnictva a politiky,“ uvádza. Dodal, že v súčasných nových podmienkach bude potrebné pristúpiť k diskusii o zmene štruktúry ÚŠP. „Na zváženie bude zaradenie prokurátorov ÚŠP, pôsobiacich na oddelení extrémistickej kriminality, do odboru všeobecnej kriminality, aby sa tak dala vhodnejšie vyvažovať skladba agendy medzi jednotlivými prokurátormi,“ navrhuje Lipšic.

Daniel Lipšic absolvoval štúdium práva na PraF UK v rokoch 1991 až 1996 a v roku 2000 získal titul LL.M. v rámci postgraduálneho štúdia na Harvard Law School v americkom Cambridge. Vo vláde Mikuláša Dzurindu v rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti. V rokoch 2006 až 2010 bol poslancom Národnej rady SR a vo vláde Ivety Radičovej v rokoch 2010 až 2012 zastával funkciu ministra vnútra SR. Po dopravnej nehode v roku 2016 sa vzdal poslaneckého mandátu. Odvtedy pôsobí ako advokát a zastupuje napríklad rodinu Kuciakovcov v prípade vraždy ich syna a jeho snúbenice. Zastupoval aj televíziu Markíza v prípade miliónových televíznych zmeniek.