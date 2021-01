Oddeleniu prokuratúry, ktoré zakročilo proti ĽSNS, hrozí zánik

Novú organizačnú štruktúru pripravuje Žilinka. Odobriť ju musí vláda.

18. jan 2021 o 19:30 Peter Kováč

BRATISLAVA. Výsledkom ich práce bol dočasný odchod poslanca extrémistickej ĽSNS Milana Mazureka z parlamentu či zatiaľ neprávoplatné odsúdenie šéfa strany Mariana Kotlebu na vyše štyri roky väzenia.

Protiextrémistické oddelenie Úradu špeciálnej prokuratúry však môže čoskoro skončiť.

O jeho splynutí so zvyškom úradu hovoria viacerí kandidáti na špeciálneho prokurátora a o oslabení uvažuje aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Zmena je podľa neoficiálnych informácií súčasťou pracovnej verzie novej organizačnej štruktúry prokuratúry, ktorú Žilinka pripravuje. Keď ju predloží, musí návrh ešte schváliť vláda.

Ak by takýto krok podporila, znamenalo by to, že na špeciálnej prokuratúre by sa na boj s extrémizmom špecializovali namiesto piatich prokurátorov len traja, prípadne by špecializácia na tieto trestné činy úplne zanikla.

Ešte koncom vlaňajška sa pritom hovorilo o úspechoch tejto časti prokuratúry za posledné roky.