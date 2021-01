Európsky aj zahraničný výbor odsúhlasili návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenska

Zahraničný výbor zároveň odporučil aj schválenie návrhu Obrannej stratégie.

19. jan 2021 o 15:44 TASR

BRATISLAVA. Návrh Bezpečnostnej stratégie SR v utorok odsúhlasil Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti aj Zahraničný výbor NR SR.

Zahraničný výbor zároveň odporučil aj schválenie návrhu Obrannej stratégie SR.

Odsúhlasenie bezpečnostnej stratégie ocenil na sociálnej sieti minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý sa na výboroch zúčastnil ako predkladateľ návrhu. Poslancov vyzval, aby prekonali stranícke rozpory.

Poznamenal, že ak nebudeme doma jednotní, nepomôže žiadny silný partner.

"Potešilo ma, že poslanci do veľkej miery vypočuli moju prosbu a výzvu, proti dokumentu hlasoval jediný poslanec vo výbore pre európske záležitosti. V zahraničnom výbore nebol proti nikto," komentoval.

Bezpečnostná stratégia SR konštatuje, že globálna bezpečnosť sa vo viacerých ohľadoch zhoršila, čo má priamy dosah na bezpečnosť a odolnosť SR. Hrozby a výzvy, ktorým čelíme, sú čoraz zložitejšie, previazanejšie, bezprostrednejšie a majú väčšie dôsledky na našu bezpečnosť. Dokument pomenúva aktuálne hrozby a oblasti, ktorým sa treba na udržanie bezpečnosti venovať.

Ako priblížil predseda Výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí), bezpečnostnú stratégiu na dnešnom zasadnutí výboru predložil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS). Nová Bezpečnostná stratégia SR reaguje na tradičné alebo nové hrozby. Ide napríklad o zásahy do kybernetickej bezpečnosti štátu či dezinformácie. Bezpečnostná stratégia je podľa Valáška niečo, čo si zaslúži živú diskusiu. Vypracovaním návrhu Bezpečnostnej stratégie SR bolo spolu s ostatnými ministerstvami poverené Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Vláda SR sa zaviazala prijať novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu vo svojom programovom vyhlásení.



Predseda výboru zároveň doplnil, že USA sú strategickým partnerom Slovenska. „Máme vzťah s USA, ktorý je hlavne obranný, ale je aj o klimatických zmenách, o nastavení systému pravidiel v online komunite, o vzťahu k Rusku a je aj o vzťahu k iným témam, ktoré nás zaujímajú,“ vysvetlil Valášek. Tiež zdôraznil, že SR nemá „zásadný fundamentálny problém“ ani s ruským národom ani s Ruskou federáciou. „Za normálnych okolností by sme si želali čo najlepšie vzťahy či politické, obchodné alebo iné,“ vysvetlil Valášek s tým, že SR má problém len s konkrétnymi krokmi ruskej vlády. V súvislosti so zatknutím ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného skonštatoval, že je absurdné, „že sa ušije takáto búda na niekoho a hodí sa do väzenia len preto, že je politický nepohodlný, obzvlášť vo svetle toho, že ten istý režim ho vyhnal do zahraničia, aby si zachránil holý život.“



Valášek na záver vyhlásil, že téma vakcín bola a ešte bude otvorená na koaličnej rade aj s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO). Domnieva sa, že lockdown a plošné testovanie sú dôležité, ale podľa neho sa ním len kupuje čas. Tvrdí, že cestou je iba očkovanie, ktoré pomôže vybudovať imunitu a tiež otvoriť ekonomiku. Predseda výboru je presvedčený, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby Slovensko získalo vakcíny, ktoré sú na trhu dostupné.

Obranná stratégia SR určuje základné prístupy Slovenska k zabezpečovaniu svojej obrany. Okrem nadväznosti na novú Bezpečnostnú stratégiu SR definuje konkrétne a aktuálne východiská obrannej politiky, jej ciele, spôsoby a nástroje ich napĺňania. SR v nej deklaruje zodpovednosť za vlastnú obranu. V rámci kolektívnej obrany označuje ako najúčinnejší spôsob členstvo v NATO.

Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty neboli predložené, preto ich Slovensko definitívne neodobrilo. Posledné parlamentom schválené stratégie sú z roku 2005.