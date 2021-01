Žilinka odmieta, že by prokuratúra chcela oslabiť boj proti extrémizmu

Oslabenie boja proti extrémizmu považuje za výmysel.

20. jan 2021 o 15:11 Jakub Habas

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Maroš Žilinka tvrdí, že generálna prokuratúra neoslabí boj proti extrémizmu, považuje to za výmysel.

Žilinka tvrdí, že ak by sa zlúčili niektoré oddelenia Úradu špeciálnej prokuratúry, neznamená to, že by úrad poľavil v riešení extrémistickej kriminality.

Šéf generálnej prokuratúry považuje za opodstatnené, aby túto agendu vykonávali prokurátori v rámci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu a hovorí o prepojenosti oblastí a efektívnosti práce. Na odbore by malo pracovať 11 ľudí.

Na možné rušenie protiextrémistického oddelenia Úradu špeciálnej prokuratúry upozornil denník SME.