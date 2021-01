Bugár: Ak sa nedohodnú tri maďarské strany, spojiť by sa mohli aspoň Most a SMK

Bugár varoval pred rozbíjaním dohôd zo strany Spolupatričnosti.

20. jan 2021 o 16:17 TASR

BRATISLAVA. Pokiaľ nedôjde k celkovej dohode troch maďarských strán, mohli by sa dohodnúť na spolupráci aspoň SMK a Most-Híd.

Myslí si to bývalý šéf oboch strán Béla Bugár, ktorý zdôrazňuje potrebu čo najširšej dohody maďarských strán.

Strany sa podľa neho musia čoskoro rozhodnúť, či pôjdu spolu všetci traja, teda Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť, alebo len SMK a Most-Híd. "Každý segment maďarskej politickej scény na Slovensku si musí uvedomiť, že ak nedôjde k úplnej dohode, bude veľmi ťažké sa dostať do parlamentu," povedal pre TASR Bugár.

Varoval pred rozbíjaním dohôd zo strany Spolupatričnosti. Podľa Bugára postupovali podobne aj pred voľbami. "Bohužiaľ, musím povedať, že tá tretia 'strana' Spolupatričnosť robí to isté, čo pred parlamentnými voľbami. Aj pred voľbami rozbili dohodu na vytvorení volebnej strany, ktorú sme vtedy urobili s SMK. To iste robia aj teraz," povedal pre TASR.

Bugár zdôraznil, že Most-Híd si musí aj v spoločnom projekte zachovať to, že je multietnickou stranou. Oceňuje schopnosť Mosta-Híd a SMK dohodnúť sa. "Nesmú však pripustiť to, že nejaká Spolupatričnosť s neexistujúcimi štruktúrami začne rozbíjať to, čo už bolo dohodnuté," uviedol.

Svoj návrat do politiky Bugár vylúčil, je však ochotný poradiť, pokiaľ o jeho radu bude záujem.

"Ak sa niekto na mňa obráti, že chce vedieť môj názor aj k Mostu-Híd alebo k SMK, poviem, ako by som to robil. Ale už je to ich zodpovednosť," reagoval na otázku TASR, či už s politikou definitívne skončil.