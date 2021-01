Kolíková vníma časť výzvy sudcov a advokátov ako demagógiu a vytváranie paniky

Kolíková nevníma ako dobré, ak sa spochybňujú inštitúty dôležité pre právny štát.

20. jan 2021 o 16:11 SITA

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) vníma niektoré časti výzvy „proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu“ za demagógiu a vytváranie paniky, ako keby bolo Slovensko na pokraji zlyhania právneho štátu.

Po rokovaní vlády SR tak reagovala na výzvu, ktorú podpísalo 140 sudcov, advokátov, akademikov a ďalších príslušníkov právnických profesií.

Demagógia a panika

Jej signatári negatívne vnímajú napríklad obmedzenie právomocí Ústavného súdu SR, využívanie skrátených legislatívnych konaní, „neprimerané zásahy do ľudských práv prijímaním protiepidemických opatrení“, zneužívanie inštitútu väzby alebo prijaté aj navrhované reformy justície z dielne ministerstva spravodlivosti.



Kolíková vníma ako „nedobré“, ak sa spochybňujú inštitúty, ktoré sú dôležité pre právny štát, akým je napríklad väzba.

„My sa môžeme rozprávať o konkrétnom prípade, že ako sú dodržané tie hranice, ktoré sú na mieste pre kolúznu väzbu. Ale k tomu máme mechanizmus prieskumu na súde, potom prieskumu na ústavnom súde a Európskom súde pre ľudské práva. Takže v komplexnosti povedať, že sa to zneužíva, považujem za veľmi nebezpečné. Osobitne, ak vieme, že tu máme viaceré vyšetrovacie akcie, ktoré súvisia s preukazovaním prerastania zločinu aj na najvyššie úrovne štátu,“ pokračovala ministerka a dodala, že zatiaľ neprišla k záveru, že by išlo o politické kauzy.

Kritika súdnej mapy

Kolíková je zároveň prekvapená tým, koľko sudcov uvedenú výzvu podpísalo. „Som prekvapená preto, že podľa mňa v niektorých momentoch by sa dalo až uvažovať nad tým, že či by sa im nemohla dostať na stôl nejaká vec, kde by vopred vyjadrovali svoju zaujatosť,“ dodala.

Ministerka doplnila, že návrh novej súdnej mapy má sekundárny efekt boja proti korupcii a má dojem, že sa toho „niekto bojí“.

„Ak niekto spochybňuje návrh novej súdnej mapy, proces jej tvorby a nedáva konkrétne návrhy, tak mi to príde ako zástupný spôsob ako zamedziť tomu, aby došlo k zmene, ktorú justície potrebuje,“ podotkla šéfka rezortu spravodlivosti ku kritike súdnej mapy, ktorá je tiež súčasťou výzvy.