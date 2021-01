Úrad na ochranu osobných údajov udelil hnutiu OĽaNO pokutu

Voči prvostupňovému rozhodnutiu sa hnutie odvolalo.

20. jan 2021 o 16:27 SITA

BRATISLAVA. Úrad na ochranu osobných údajov udelil hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pokutu za zneužívanie osobných údajov.

Pre agentúru SITA to uviedla Lucia Bezáková z odboru právnych služieb úradu.

„Úrad v provostupňovom rozhodnutí konštatoval niektoré porušenia ochrany osobných údajov a tiež bola uložená pokuta, nakoľko však prevádzkovateľ podal proti tomuto rozhodnutiu rozklad (odvolal sa), o ktorom sa ešte len bude rozhodovať, teda rozhodnutie nie je právoplatné, nebude sa úrad k veci bližšie vyjadrovať, ani uvádzať konkrétne detaily, ani výšku pokuty, a to až do právoplatného skončenia konania,“ dodala Bezáková.



Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj hnutie OĽaNO.