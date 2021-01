Asistované sčítanie sa bude dať urobiť aj neskôr ako v dobe sčítania

Dôvodom je ochrana zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov pred koronavírusom.

20. jan 2021 o 18:18 TASR

BRATISLAVA. Asistované sčítanie by sa malo dať vykonať aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov, a to do konca októbra.

Dôvodom je, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19 v čase vrcholiacej pandémie.

Vyplýva to z návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR, ktorý v stredu schválila na svojom rokovaní vláda.

Ochrana zdravia

Naliehavosť prijatia návrhu zákona podľa predkladateľov vyplýva z odôvodneného predpokladu pretrvávania závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike aj počas blížiacej sa doby sčítania obyvateľov. To je naplánované v období od 15. februára do 31. marca.

"Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021," uviedla pre TASR generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková.

Dôvodom tejto zmeny je i to, aby sa zabránilo zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov, a tým aj k čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania.

Okrem toho tiež, aby sa zabránilo zníženiu efektivity celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na toto sčítanie zo štátneho rozpočtu, čo by bolo v priamom rozpore s princípom dosahovania čo najvyššej hodnoty za vynaložené peniaze.

"Táto situácia vyvoláva potrebu vykonať asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nedokážu z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo nedostatku digitálnych zručností sčítať prostredníctvom elektronických formulárov na sčítanie obyvateľov sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti, v neskoršom období ako počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca," uvádza sa v predloženom materiáli.

Asistované sčítanie

Sčítanie obyvateľov, ktoré sa má začať 15. februára, počíta s tým, že osoby, ktoré nie sú v stave samosčítať sa elektronickou formou, mali možnosť vykonať to aj pomocou asistentov.

"Vzhľadom na túto situáciu sme požiadali o zmenu zákona, kde sme asistentov vytiahli z tohto prvého kola sčítania elektronického a presunuli sme ich do druhej časti, do takzvaného dosčítania, ktoré sme predĺžili do konca októbra tohto roku," povedal predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek. Ako dodal, cieľom je, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky.

Ballek vysvetlil, že asistenti sčítania sú osoby, ktoré mali prísť na požiadanie k osobám, ktoré potrebujú asistenciu pri sčítaní. Dodal, že asistenti do 31. marca nebudú k ľuďom zatiaľ chodiť.

Vláda zároveň schválila prijatie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Ballek dodal, že sčítanie domov a bytov, ktoré prebieha od roku 2020, už finalizuje.