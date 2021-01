Dva dni nemal platiť zákaz vychádzania, o chybe vraj vláda vedela

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára.

20. jan 2021 o 20:17 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Za sedem dní vláda Igora Matoviča zasadala k plošnému testovaniu dohromady päťkrát a rokovala dlhé hodiny, aj tak sa jej však nepodarilo schváliť zákaz vychádzania bez chýb.

Žiadna doterajšia vláda nepripravovala znenie pravidiel priamo na zasadnutiach tak často, ako práve Matovičov kabinet. Bežne majú mať ministri čas na preštudovanie predkladaných dokumentov, aby ich vedeli pripomienkovať, teraz sa to často nedeje.

Bolo to tak aj v prípade návrhu k plošnému testovaniu a predĺženiu zákazu vychádzania, ktoré vláda napokon schválila v nedeľu. Hoci o plošnom testovaní hovoril premiér už od pondelka, materiál k nemu dostali členovia vlády na papieri až na piatkovom zasadnutí.

Rokovali o ňom aj v sobotu a nedeľu a napokon prijali také uznesenie, ktoré by zákaz vychádzania v čase kritickej situácie v nemocniciach zrušilo na dva dni - v pondelok a utorok 25. a 26. januára.

V praxi by to znamenalo, že ľudia by mohli v tieto dni vyjsť do ulíc a stretávať sa a hrozilo by šírenie infekcie koronavírusu.

"Chybička se vloudila," okomentoval postup v stredu premiér a šéf OĽaNO Igor Matovič. "Keby bola dobrá vôľa, uznesenie sme mohli prijať v utorok ráno," hovorí premiér. Sám pritom priznáva, že ministri dostali materiál až v piatok.