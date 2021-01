Vyhlásením klimatickej núdze by sa podľa Hrbáňa definovali úlohy pre vládu

Naša legislatíva pojem nepozná a bolo by nutné ho definovať.

22. jan 2021 o 8:20 TASR

BRATISLAVA. V rámci vyhlásenia stavu klimatickej núdze by sa definovali jasné úlohy, ktorými by parlament mohol poveriť vládu. Uviedol pre TASR aktivista Jakub Hrbáň z iniciatívy Klíma ťa potrebuje.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) však podotýka, že slovenský právny poriadok nepozná pojem klimatická núdza. Podporuje však vyhlásenie toho stavu, ide o "silné politické gesto", povedal minister pre TASR.

Petícia Za klímu

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu Za klímu, za budúcnosť koncom septembra minulého roka. Okrem iného v nej žiada poslancov Národnej rady (NR) SR, aby vyhlásili stav klimatickej núdze s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040.

"Pre Slovensko by tak vyhlásenie stavu klimatickej núdze pravdepodobne neznamenalo nič zásadne odlišné, pretože náš legislatívny rámec pojem klimatická núdza nepozná a bolo by ho nutné definovať," skonštatoval Hrbáň. Deklarácia o vyhlásení stavu klimatickej núdze by mohla lepšie definovať, aké zákony by sa v tomto stave mali alebo nemali prijímať.

Aktivista priblížil, že pri nastavovaní štátnej legislatívy, ktorá má aktívne riešiť klimatickú zmenu, by sa malo docieliť prepojenie politík.

"Čo znamená, že nevytvárame ani neprijímame protichodné zákony, ktoré paradoxne chránia, no súčasne aj ničia životné prostredie," podotkol. Druhým je princíp "bez výraznej ujmy". Znamená to, že prijímané politiky, ktoré by zmenu klímy explicitne neriešili, nebudú naďalej podporovať ničenie životného prostredia a klímy.

Vyslanie signálu

Slovensko by vyhlásením stavu klimatickej núdze nemuselo robiť nič nad rámec už prijatých záväzkov.

"Takýmto vyhlásením by však malo potrebné kroky a opatrenia začať realizovať oveľa rýchlejšie na to, aby sme stanovené záväzky dokázali naplniť a minimalizovali tak katastrofálne následky klimatickej krízy, ktoré by znášali budúce generácie," vysvetlil pre TASR Hrbáň.

Cieľom vyhlásenia má byť podľa Budaja zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti, podnikateľov a politikov.

"Vyhlásenie, ktoré by schválili poslanci NR SR, by ukázalo, že máme parlament, ktorý vníma budúce hrozby a odpovedá na ne. Vyslali by signál, že Slovensko to myslí s ochranou klímy a životného prostredia vážne," poznamenal Budaj.

V decembri parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odobril uznesenie o prerokovaní petície iniciatívy Klíma ťa potrebuje s viac ako 120.000 podpismi.

Okrem vyhlásenia stavu klimatickej núdze chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako uhlíkovú neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov Európskej únie.