Rezort kultúry pripravuje výzvu pre neziskovky pôsobiace v kultúre

Ministerstvo finalizuje výzvu na pomoc.

22. jan 2021 o 11:04 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry (MK) SR v spolupráci so zástupcami neziskového sektora v súčasnosti finalizuje výzvu na pomoc subjektom v kultúre, ktorá bude určená pre občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie.

Na sociálnej sieti to oznámila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

Vo svojom statuse reagovala na štvrtkovú (21. 1.) online diskusiu, ktorá sa týkala schémy pomoci podnikateľským subjektom v kultúrnom a kreatívnom priemysle a konkrétne na vyjadrenie, že rezort kultúry pripravuje výzvu pre tzv. jednooosbové s. r. o.

"Chcela by som uviesť na pravú mieru, že podnikateľským subjektom vrátane jednoosobých s. r. o. pôsobiacich v kultúre je určená aktuálna výzva Ministerstva hospodárstva SR, do ktorej sa možno prihlásiť do konca marca," upozornila Milanová.

Ministerka zároveň pripomenula, že jednoosobové s. r. o. naďalej môžu žiadať aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o finančný príspevok v rámci Prvej pomoci plus.