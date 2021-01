Vo veku 101 rokov zomrel veterán západného odboja Bernard Papánek

Papánek zomrel na komplikácie spojené s ochorením COVID-19.

22. jan 2021 o 10:21 TASR

BRATISLAVA. Vo veku 101 rokov zomrel vo štvrtok (21. 1.) veterán západného odboja Bernard Papánek. Príčinou mali byť komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Ako člen československých jednotiek bojoval počas druhej svetovej vojny v bitkách pri Tobruku či Dunkirku.

Úmrtie potvrdil na sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď, ktorý zároveň vyjadril Papánkovej rodine a priateľom úprimnú sústrasť.

Prenasledovaný režimom

Papánek sa narodil 19. januára 1920 vo Viedni, jeho otec pochádzal zo židovskej rodiny zo Slovenska a matka z Moravy. Značnú časť života prežil Papánek spolu s manželkou v Izraeli.

"Žiaľ, bolo to preto, lebo sa mu ako účastníkovi západného odboja nežilo na našom území ľahko. Neustále bol prenasledovaný ďalším režimom, tentoraz komunistickým. Aj napriek tomu sa po smrti svojej milovanej manželky vrátil do krajiny, za ktorú neváhal položiť svoj život," napísal Naď.

Ako dodal, nielen to je dôkazom pevného puta, ktoré ho so Slovenskom spájalo. Poukazuje to zároveň podľa ministra aj na veľkosť jeho osobnosti.

Africa Star

Papánek po anektovaní Rakúska Nemeckom v roku 1938 stihol ujsť do Brna a po obsadení Čiech a Moravy ušiel do Palestíny. V Palestíne 19. októbra 1942 vstúpil do československých jednotiek, ktoré bojovali v severnej Afrike pri Tobruku, kde slúžil v 11. rote 200. ľahkého protilietadlového pluku.

Počas bojov v Dunkirku utrpel ťažké zranenie. Po operácii a dvoch mesiacoch liečenia bol prepravený späť do Veľkej Británie.

Za svoje nesporné bojové zásluhy bol Bernard Papánek vyznamenaný britskou vojenskou medailou Africa Star a československými vojenskými medailami za zásluhy II. stupňa a za chrabrosť pred nepriateľom.

Po vojne sa vrátil najskôr do Palestíny, potom do Viedne a neskôr do Československa. Od roku 2014 žil u svojej nevlastnej dcéry na Slovensku.