Najdôležitejšie správy dňa: Krajčí naznačil, kedy by sa mohli začať uvoľňovať opatrenia

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

22. jan 2021 o 18:30 Andrej Kuzmány

Situácia na Slovensku sa pomaly zlepšuje, minister Krajčí naznačil, kedy by sa mohli začať uvoľňovať opatrenia.

Najvyšší súd vysvetlil, prečo sprísnil trest pre vraha Jána Kuciaka.

Monika Jankovská navrhovala elektronický náramok namiesto väzby, sudca jej nevyhovel a nechal ju za mrežami.

Petra Vlhová siahala v zjazde na premiérové pódium, skončila štvrtá.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Krajčí naznačil pozitívny trend vývoja pandémie koronavírusu

Situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje, nemocnice by mali mať vrchol druhej vlny za sebou. Tak zhodnotil aktuálny vývoj pandémie na Slovensku na svojej tradičnej piatkovej tlačovke minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

V uplynulom týždni klesla incidencia aj miery pozitivity u PCR aj u antigénových testov. Sedemdňový priemer pozitívnych z PCR testov až na výnimky klesá už niekoľko dní. Ešte 10. januára bol na hodnote 2 995, po včerajšku je na hodnote 1 760. Na nižšej úrovni bol naposledy 7. decembra.

Celá krajina sa podľa Krajčího stále drží v takzvanej čiernej zóne Covid automatu, ale regionálny pohľad je mierne lepší.

"Stále máme dva čierne okresy a väčšinu okresov v treťom stupni varovania v bordovej farbe. Vďaka tomu, že sme sa dostali do tretieho pásma, vyhliadka je, že Slovenská republika sa bude celá do dvoch týždňov nachádzať v treťom stupni varovania," konštatoval minister s tým, že tu je dôležitý parameter 2 500 hospitalizovaných, na čo si podľa neho budeme musieť ešte počkať.

Ak sa nezhorší epidemická situácia a budúci piatok sa potvrdí pozitívny trend a počty pozitívne testovaných ľudí nestúpnu nad priemer päťtisíc, od 1. februára sa otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl bez potreby testovania a ďalšie školy za prísnejších podmienok.

Od 8. februára by sa potom mohli postupne uvoľňovať ďalšie opatrenia na základe Covid automatu. Ako naznačil Krajčí, otvoriť by sa mohli napríklad niektoré obchody, podmienkou vstupu by však bol negatívny test.

Súd vysvetlil, prečo sprísnil trest pre Kuciakovho vraha

"Zabíjal s absolútnou prevahou, poškodených našiel v stave absolútnej nepripravenosti na danú situáciu. Živého človeka zastrelil ako bezcennú bytosť a to len s vidinou osobného finančného profitu."