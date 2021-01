Správy zo Slovenska v angličtine, ktoré zaujali cudzincov.

22. jan 2021 o 14:34 The Slovak Spectator

1. Nepelovo výročie a Slovensko v oceňovanom podcaste. Pozrite si prehľad kultúrnych a cestovateľských správ na tento týždeň: The 1972 Olympic champion Ondrej Nepela born 70 years ago

2. Od stredy nemôžete ísť do práce bez negatívneho testu. Čo by ste mali vedieť o skríningovom testovaní: Curfew will be prolonged. Negative test result will be required for work or trips to nature (FAQ)

3. Ministerstvo práce predstavilo zmeny v dôchodkoch. Otázniky vyvoláva najmä možnosť pre dieťa prispieť na penziu rodičovi: Old-age pension scheme gains three new features

4. Biznis centrá na Slovensku budú prepúšťať. Z Johnson Controls odídu ľudia z finančného oddelenia: Johnson Controls will dismiss hundreds of employees in Bratislava

5. Po jedenástich rokoch odchádza z čela Transparency International Slovakia. Slovensko za ten čas prešlo dlhú cestu, hovorí Gabriel Šípoš: I receive more hate mail than I used to, says outgoing transparency watchdog director

6. Záhadné liturgické predmety našli pri Piešťanoch: Unknown liturgical objects found near Hubina village

7. Historické kúpele Grössling vynovia Taliani: Italian architects to design refurbishing of Bratislava's iconic bathhouse

8. Čo želajú slovenskí politici novému americkému prezidentovi: Slovakia ready to be a partner of the US as Biden is inaugurated

9. Skvele prepracované dielo, píše Hollywood Reporter o slovenskom filme Správa: Extremely well-crafted piece of work. Hollywood Reporter praises Slovak film about holocaust

10. Skríning nestačí, podľa odborníkov musíme opäť začať trasovať: Nationwide COVID-19 testing – and criticism - starts again

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.