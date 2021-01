Sledovali oligarchov aj vírus v osadách, ocenili Biele vrany

Ocenili občiansku statočnosť.

24. jan 2021 o 18:30 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Vzdorovali praktikám na ich škole, hoci z toho mohli mať problémy, dlhé roky pomáhali ľuďom, na ktorých sa zabúda alebo si len poctivo robili svoju prácu, pri ktorej čelia oligarchom.

Také sú príbehy ľudí, ktorí tento rok dostali ocenenie Biela vrana za občiansku statočnosť.

„Tohtoroční laureáti nás učia, že dlhodobé poctivé úsilie s úctou k odbornosti a občianska angažovanosť už v zárodkoch by našej spoločnosti pomohli zabrániť, aby krízy narastali do nezvládnuteľných rozmerov,“ povedala členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk.

Laureátmi sa stali manželia Jolana a Štefan Nátherovci, ktorí sa v regióne Banskej Bystrice vyše 25 rokov venujú komunitnej práci s rómskymi deťmi.

Tretím laureátom je antropológ Andrej Belák, ktorý bojoval proti šíreniu koronavírusu vo vylúčených rómskych komunitách.

Ďalším oceneným je študentská iniciatíva na Fakulte informatiky a informačných technológií STU „Za našu FIIT“, ktorá zmobilizovala študentov, aby chránili akademické hodnoty po vyhodení profesorky Márie Bielikovej.

Poslednú Bielu vranu roka 2020 udelili organizátori predsedovi Okresného súdu v Žiline Jaroslavovi Macekovi za dlhodobý prínos. Macek vedie tzv. protischránkový register, ktorý odhaľuje skutočných vlastníkov firiem.

Organizátori v nedeľu slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra už po trinásty raz.

Diváci si tento rok pre pandemickú situáciu mohli prenos pozrieť na sociálnej sieti podvečer o 17. 11., čo je symbolickou pripomienkou oslavy Nežnej revolúcie.

Slávnostné odovzdávanie bolo venované publicistovi Jurajovi Kušnierikovi pri príležitosti piateho výročia jeho úmrtia.

Manželia Nátherovci

Manželia Nátherovci s komunitnou prácou začínali v roku 1994. Ich priateľ vzal vtedy Jolanu na návštevu do rodiny v banskobystrickej sociálnej bytovke pre neplatičov. Dodnes hovorí, že to bol pre ňu taký silný zážitok, že sa tam musela vrátiť a pomáhať.

V roku 1998 založili s manželom občianske združenie Nádej deťom. Vytvorili klubovňu, aby tam mohli pracovať s núdznymi deťmi a mládežou. Organizovali stretnutia, kde ich učili základným návykom, zručnostiam a robili s nimi domáce úlohy. Časom sa im tak podarilo utlmiť záškoláctvo.

V roku 2014 vytvorili pre deti z banskobystrických problémových lokalít Cementárska a Na hrbe komunitnú škôlku priamo v domoch ich rodín. Mamičky vzdelávali v priestoroch novootvoreného komunitného centra.

Dievčatá, ktoré prešli ich programom „Babinec“, pred 18. narodeninami neotehotneli; spolu s chlapcami čoraz častejšie ukončili strednú školu. Komunitné centrum Nádej deťom funguje dodnes a v ňom aj komunitná škôlka.

Andrej Belák

Belák je medzinárodne uznávaný akademik, venuje sa medicínsko-antropologickému výskumu. Pracuje v Slovenskej akadémii vied a od roku 2013 spolupracuje aj so Zdravými regiónmi.

Ide o príspevkovú organizáciu ministerstva zdravotníctva, ktorá sa snaží zlepšovať zdravie vo vylúčených komunitách cez sieť 300 terénnych pracovníkov v 450 osadách.

Belák v organizácii vedie analytickú jednotku na boj s koronavírusom. Na začiatku pandémie podnietil vznik online systému na monitorovanie rizík a šírenia vírusu do osád a get.

Navrhol, aby hustá sieť terénnych pracovníkov Zdravých regiónov zbierala údaje zo všetkých osídlení, v ktorých pôsobia, a každý tretí deň ich posielala organizácii. Tá ich vkladala do interaktívnej mapy, vďaka ktorej mal štát dáta o počte rodín, do ktorých v prvých týždňoch prichádzali navrátilci z rizikových krajín, o počte osôb so silnými príznakmi ochorenia a neskôr i počty výsledkov testovania v tej-ktorej komunite.

Za našu FIIT

Študentská iniciatíva upozornila na neštandardné vyhodenie profesorky Márie Bielikovej aj podozrenia z možného ovplyvňovania senátnych volieb na Fakulte informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Študenti nového dekana vyzvali, aby zrušil výpoveď profesorke Bielikovej, svojej niekdajšej protikandidátky.

Kotuliak bol v tom čase niečo vyše mesiaca vo funkcii. Svoju oponentku vyhodil po anonymnom podnete, nepočkal na stanovisko hlavného kontrolóra. Nemohla tak kandidovať vo voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu FIIT, ktoré mali byť 16. januára.

Celkovo študenti vyzbierali 2600 podpisov. Krátko na to začali protestovať v budove školy. Kotuliak nakoniec zrušil Bielikovej výpoveď, tá sa však predsa len vzdala kandidatúry vo voľbách do akademického senátu.

V tom istom čase študenti upozornili na to, že dekan Kotuliak krátko po svojom nástupe prijal na výskumnícke pozície 15 nových zamestnancov. Viacerí podľa nich nikdy nepracovali v oblasti informatiky.

Jaroslav Macek

Predseda okresného súdu Žilina Macek riadi protischránkový register, ktorý núti firmy obchodujúce so štátom priznávať svojich skutočných vlastníkov.

Ak existujú pochybnosti o správnosti zapísaných údajov, preveruje ich práve žilinský súd, ako jediný na Slovensku. V krajnom prípade môže firmu z registra vymazať, tá tak príde o prístup k štátnym zákazkám či dotáciám. Navyše jej hrozia vysoké pokuty.

„Slovenský schránkový register je prvým na svete. Keď sa tvoril, bolo to niečo výnimočné. Najmä tým, že obsahuje niekoľko mechanizmov, ktoré umožňujú ľahšie odkrývať oligarchické a priehľadné štruktúry,“ hodnotí advokát a poradca prezidentky Čaputovej Radovan Pala.