Ocenený antropológ Belák: Úradníci tvrdili, že panikárime

Antropológ Belák dostal Bielu vranu.

24. jan 2021 o 19:13 Roman Cuprik

Niektorí poctivo izolujú starších ľudí v domácnosti, takže sa ako jediní nenakazili, iných nie je možné presvedčiť, ani aby dodržiavali odstup. Aj takto antropológ ANDREJ BELÁK opisuje boj proti pandémii vo vylúčených rómskych komunitách. Za svoju prácu získal ocenenie Biela vrana, ktoré sa odovzdáva za občiansku statočnosť a spoločenský prínos.

Ako vnímate ocenenie Biela vrana?

Je príjemné zistiť, že si niekto všimol vašu prácu a že oceňuje aj to, ako sa za ňu viete postaviť proti mocnejším. Na odovzdávaní sa zišlo veľa milých ľudí a pred odovzdávaním nám povedali, že chcú, aby sme si to najmä užili. To sa podarilo.

Na druhej strane som organizátorom opäť pripomenul aj to, že je pre mňa trpké dostať cenu za prácu vo vylúčených komunitách počas pandémie, keď sa nám náš hlavný zámer nepodaril.

Posledné týždne aj tam denne zbytočne zomierajú ľudia na covid-19. O ocenení pôvodne rozhodli ešte v septembri, po prvej vlne, keď platilo, že sme sa do veľkej miery zaslúžili, že sa úmrtiam zabránilo.

Prečo ste si vybrali takúto profesiu?

Žil som istý čas v osade pri Krupine. Ako antropológ som sa tam zaberal otázkou, prečo tamojší ľudia nerobia pre svoje zdravie viac. Zistili som, že mnoho predstáv, ktoré o ľuďoch z takýchto komunít kolujú, aj v domácej odbornej literatúre, aj medzi neziskovkármi, sú nezmysly.

Napríklad, že bohatší Rómovia sa automaticky viac starajú o svoje zdravie a že by teda stačilo vyriešiť príjem a zdravie Rómov by sa automaticky zlepšilo. A mnoho iného.

Čo ste robili po tom?

S ľuďmi v osade sme sa veľmi zblížili a pocítil som silný záväzok ich odvážnu dôveru vo mňa aj nejako prakticky splatiť.

Od roku 2013 som preto začal spolupracovať s projektom Zdravé komunity, ktorý sa zameriaval na osvetu. Vďaka akademickým prácam, ktoré mi medzičasom začali vychádzať, ma zároveň začali prizývať ako experta aj k tvorbe súvisiacich politík.

Tak ste sa dostali aj k riešeniu pandémie v osadách?

Áno, ale to už trocha nasilu. Vo svojej práci som postupne prestal vidieť zmysel a pred pandémiou už som sa tešil antropologicky vrhnúť na úplne iné témy: radikálny environmentalizmus a romantickú lásku. No keď vypukla pandémia, nemal som, samozrejme, to srdce odkráčať a pustili sme sa v Zdravých regiónoch do zriadenia monitorovacieho systému a tak ďalej.

Na ruke máte vytetovanú skratku projektu? Prečo?

V jednej z fokusových skupín som sa pokúšal strhnúť koordinátorov Zdravých regiónov na účasť na jednom veľmi náročnom výskume.

Cítil som, že tomu chýba osobnejšia rovina, a tak zo mňa vyšlo, že pre mňa je to taká zásadná vec, že keď nám na to schvália peniaze, s radosťou si dám Zdravé komunity vykérovať na ruku. Podarilo sa a ja som s radosťou dodržal slovo.

Ako ste minulý rok riešili pandémiu v osadách?

Organizácia Zdravé regióny má svojho človeka na plný úväzok v troch štvrtinách osád na Slovensku.

Cez týchto ľudí sme začali systematicky zbierať dáta o návštevách zo zahraničia, testovaní, pozitívnych prípadoch, úmrtiach, hospitalizáciách a tak ďalej. Najmä tento systém nám v prvej vlne pomohol pandemickú situáciu prakticky úplne zvládnuť aj vo vylúčených komunitách.

Prejavil štát záujem o tieto dáta?

V tomto sme prešli zložitým vývojom. Už 31. marca som pripravil prvú analýzu scenárov, rizík a navrhol som konkrétne opatrenia. Všetko som sa snažil konzultovať s čo najširším spektrom ďalších odborníkov, aktivistov aj organizácií s prítomnosťou v teréne.

Hoci išlo o dokument, pod ktorý sa s radosťou podpísal napríklad profesor Jarčuška, jediné, čo europoslanec Peter Pollák a ostatní z neho boli ochotní alebo schopní presadiť, bolo masívne testovanie navrátilcov z rizikových krajín.

Keď som toto a ďalšie veci neprestával interne kritizovať a keď som sa nakoniec aj verejne vymedzil proti tomu, ako nehumánne a nebezpečne boli manažované komunitné karantény na Spiši, štáb aj pani splnomocnenkyňa pre rómske komunity Andrea Bučková so mnou a so Zdravými regiónmi postupne o pandémii úplne prestali konzultovať.

Ako sa spolupráca vyvíjala po prvej vlne?

Počas leta pandémiu aj osady prestal riešiť permanentný krízový štáb a celá agenda prešla pod ministerstvo zdravotníctva a systém verejného zdravotníctva. No tým sa na príchod druhej vlny v tomto nepodarilo bohvieako pripraviť. Na naše ponuky síce reagovali ústretovejšie a odborne na úrovni, no väčšina podnetov šla dlho dostratena.

“ Miera solidarity medzi domácnosťami tu vie byť taká hlboká, až sa niekedy hanbím, akí vieme byť my ľudia žijúci mimo osád „studení čumáci“. „

Keď sa situácia v októbri začala zhoršovať, rozhodol som sa pre posledný zúfalý pokus.

Do médií som nahlas predpovedal, že po plošnom testovaní uvidíme veľa osád s vysokými číslami a že by sa zišlo čím skôr zriadiť odbornú pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala špecificky osadám.

Niektorí ľudia sa to pokúšali rýchlo zhodiť ako ničím nepodložené panikárenie. Myslím a dúfam, že najmä zo strachu z ďalšieho zbytočného opáskovania celých osád. No dáta túto predpoveď jasne potvrdili a viacerí odborníci z ministerstva, vrátane pána ministra, ich potom začali viac používať.

Teraz už so štátom znovu spolupracujete?

Po prezentácií dát ministrovi a konzíliu ministerstva zdravotníctva títo odporučili zriadiť pracovnú skupinu zameranú na marginalizované rómske komunity priamo pri pandemickej komisii.

Obratom sme do nej pozvali úplne všetkých zainteresovaných vrátane pána Polláka a pani splnomocnenkyne. V skupine sa od decembra pokúšame tvoriť metodiky na riešenie rôznych aspektov pandémie špecificky v osadách.

Môžete byť konkrétnejší?

Predovšetkým sa snažíme dať dokopy všeobecné odporúčania, ako riešiť ohniská nákazy bez toho, aby sa zbytočne alebo neudržateľným spôsobom uzatvárali celé komunity.

To znamená ujasniť si kritériá, kompetencie, komunikáciu, koordináciu, kombinácie testov a izolačných opatrení pri rôznych scenároch, logistickú podporu karantén a tak ďalej.

Vychádzame pri tom najmä zo skúseností z rôznych intervencií, ktoré zároveň neustále prebiehajú v teréne. S intervenčným tímom ministerstva sme úzko spolupracovali napríklad na pilotných overeniach premorenosti, kloktacích testov na školách či pri identifikácii „britského“, infekčnejšieho variantu korony.

Čo treba robiť, ak v osade vypukne ohnisko?

Veľmi záleží na tom, o aký epidemiologický scenár ide. Prvý krok je zistiť to v teréne.

Koľko domácností je v komunite pozitívnych a aké praktické prekážky im bránia v dodržiavaní karantény. Napríklad, či ide o rodinné domy, alebo chatrče, či majú dosť potravín, vody, dreva na kúrenie. Zistené prekážky treba ihneď začať riešiť v spolupráci so samosprávou.

Momentálne to máme nastavené tak, že ak je postihnutých domácností viac ako tri, terénny pracovník sa rovno pustí aj do rozsiahlejšieho vyšetrovania na úrovni celej komunity podľa formulára.

Potom navrhujeme ďalšie postupy v spolupráci s intervenčným tímom a s nimi oslovujeme samosprávu a miestne úrady. Scenáre sú však veľmi pestré. Zbytočne budeme napríklad zháňať externých ľudí, ktorí budú rodinám v karanténe dodávať potraviny, keď priamo v danej komunite by už mohlo byť dosť ľudí s protilátkami, ktorí môžu potraviny zabezpečovať sami.

Takto sa situácia doteraz nehodnotila?

Nevyužívali sa zďaleka všetky kapacity v teréne, skôr sa úplne improvizovalo, často to bolo podfarbené panikou a niekde aj predsudkami.

Stretol som sa napríklad s tým, že na jediný prípad ochorenia u malého dievčatka, zjavne pôvodom zo školy, miestni kompetentní zareagovali masívnym PCR pretestovaním prakticky celej komunity bez toho, že by existoval nejaký plán, čo ak sa potvrdia veľké počty prípadov.

Alebo úplne bežné je aj okamžite siahať po posilnení polície, hneď ako sa objaví akýkoľvek prípad.

Na začiatku pandémie starostovia riešili otázku, ako vôbec presvedčiť miestnych Rómov, že covid-19 nie je len bežná chrípka. Ako k tomu pristupujú teraz?

Prístup ľudí k epidémii je aj v osadách veľmi pestrý a premenlivý. Je pravda, že aj tam veľa ľudí pandémiu spočiatku podceňovalo.

Ale videli sme aj množstvo ľudí, ktorí k nej od začiatku pristupovali zodpovedne. Napríklad nedávno som bol v obci, kde miestnych Rómov až urážalo, že sa ich pýtame na takú samozrejmosť, ako je prioritná a dôsledná ochrana starších členov rodiny. V jednej domácnosti boli všetci dospelí členovia rodiny nakazení novým britským kmeňom.

No ich stará mama bola preventívne vo vyčlenenej samostatnej izbe, často jej vetrali, chodili za ňou len v rúškach, kupovali jej vitamíny, zinok a ako jediná sa vôbec nenakazila.

Ako ste riešili tie menej ukážkové prípady?

Samozrejme, že niektoré základné opatrenia je pre mnohé rodiny v marginalizovaných komunitách nemožné dodržiavať. Predovšetkým pre úplne podštandardné životné podmienky, no niektoré aj psychosociálne.

Napríklad požiadavka na dôslednú izoláciu jednotlivých nukleárnych rodín alebo na dvojmetrové odstupy pri stretnutiach širšej rodiny. Ale musím dodať, že ide o prejavy štandardu veľmi blízkych sociálnych vzťahov, ktoré majú počas epidémie aj svoju pozitívnu stránku.

Miera solidarity medzi domácnosťami tam vie byť taká hlboká, až sa niekedy hanbím, akí vieme byť my ľudia žijúci mimo osád "studení čumáci“.

Ako na preventívne opatrenia vplýva chudoba v týchto komunitách?

Pre ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby, je akákoľvek bežná starostlivosť o svoje zdravie značný nadštandard. Nákup respirátora, vitamínov, pestrá vyvážená strava, teplá voda, teplo, pokoj.

Rozprávať na miestach, kde 80 percent domácností nemá v obydlí prívod vody, o význame umývania rúk, je nielen prakticky nezmyselné, je to priam drzé.

Vedia sa s tým vyrovnať?

Tak ako všetci ľudia aj ľudia, ktorí sa narodia do osady, potrebujú z niečoho čerpať sebaúctu. Z nejakého pekného obrazu o sebe.

Komunity, ktoré žijú stáročia tak na okraji, že pre všetkých naokolo sú automaticky považovaní za „lúzrov“, si tento problém často riešia tým, že v nich vzniknú alternatívne, akési kontra ideály. Napríklad sa tam stane sociálnou normou, že „poriadna Rómka“, nemá čo byť taká upišťaná „ako gádžovky“ a symptómy zdravotných problémov má statočne zvládnuť bez akejkoľvek pomoci, špeciálne, ak má malé deti, o ktoré sa nemá kto iný postarať.

Ako sa ľudia z vyčlenených komunít správajú, keď idú z osady do obce?

Poväčšine si dávajú záležať na tom, aby nemali problémy pre nedodržiavanie opatrení. Nechcú, aby sa o nich hovorilo ako o problémových ľuďoch, ktorí môžu niekoho nakaziť.

Na druhej strane, keď sú v okolí svojich príbytkov, tak často nedodržujú takmer žiadne opatrenia. Navštevujú sa, družia sa pri vartovaní, po pohreboch a tak ďalej, pravidlo rúško, odstup, ruky sa tam fláka.

Stále to podceňujú aj teraz, keď už sú v krajine tisícky mŕtvych?

Zásadnejšie zmeny registrujeme len vo väčších komunitách, kde sú častejšie hospitalizácie a prípadne úmrtia.

Ako sa v organizácii Zdravé regióny pripravujete na očkovanie?

Tak ako pri vymýšľaní akýchkoľvek postupov - spolu s ľuďmi, ktorí v osadách žijú. V ústredí si naštudujeme odbornú literatúru k téme, v tomto prípadne napríklad aj o skúsenostiach s očkovaním v krajinách tretieho sveta. Potom sa to snažíme preklopiť na situáciu u nás a navrhneme predbežný postup. Napokon nasleduje niekoľko kôl fokusových skupín s ľuďmi z terénu, prostredníctvom ktorých sa predbežný postup prekopáva a dolaďuje.

Robíte aj kampaň?

Áno, práve sme uvedeným spôsobom dokončili propagačné a informačné materiály. Medzičasom sme rozbehli kampaň aj prostredníctvom krátkych videí na sociálnych sieťach. Naši terénni pracovníci z lokalít sa chodia v skupinách očkovať a pri tom sa natáčajú, to má podľa všetkého zatiaľ najväčší ohlas.

Šíria sa aj medzi nimi rôzne konšpirácie?

Áno, a aj tým sa v našej kampani venujeme. Najmä sa snažíme ľudí naučiť, ako hoax jednoducho rozoznať.