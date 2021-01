Minúta po minúte: Výbor začína s vypočúvaním kandidátov na šéfa polície

Vo výbere sú už len Kovařík a Hamran.

25. jan 2021 o 9:08 (aktualizované 25. jan 2021 o 9:12) Peter Kováč

Brannobezpečnostný výbor vypočuje kandidátov na post policajného prezidenta.

Zo štyroch prihlásených splnili podmienky dvaja: Peter Kovařík a Štefan Hamran.

Vypočúvanie prebieha na Bratislavskom hrade.

Dianie na výbore sledujeme minútu po minúte:

10:31 Hamran by ako policajný prezident posilnil poriadkovú políciu a aj keď to podľa neho znie kontroverzne, oslabil by vlastnú zložku polície , teda špeciálne jednotky.

"Máme nadstav, to je absolútna realita," vysvetľuje.

10:28 Poslanec OĽaNO Marcel Mihálik sa pýta, čo je pravdy na informáciách o tom, že Hamran má blízky vzťah s podnikateľom Oszkárom Világim, ktorý šéfuje Slovnaftu.

"Nikdy v živote som toho človeka nevidel, nestretol a s ním, ani som s ním nekomunikoval," hovorí Hamran.

Dodáva, že funkcie veliteľa sa ujal v roku 2011, keď bol na čele polície Jaroslav Spišiak, ktorý pôsobil v Slovnafte. Práve tam zrejme vznikla fáma, že má blízko k Világimu.

"Keby sa preukázalo, že áno, odsúpil by som z akejkoľvek funkcie. Nie preto, že by bol pán Világi toxickou osobou, nepoznám jeho aktivity, ale preto, lebo pred výborom by som uvádzal nepravdivé informácie," zakončuje Hamran odpoveď.

Ide pritom podľa neho o klebetu, ktorá sa už objavila opakovane a opakovane ju aj vyvracal.

10:15 Zaznieva otázka o zmene boja proti extrémizmu, ktorá sa chystá nielen na generálnej prokuratúre, ale aj na NAKA. Tam má tiež v rámci organizačných zmien zaniknúť odbor boja proti extrémizmu, ktoorý sa má "roztopiť" inde.

Hamran hovorí, že sa mu to nepáči.

"Venujem sa terorizmu, ale mám pocit, že extrémizmus je niekedy prvýáfáza terorizmu," hovorí.

Extrémizmus sa podľa neho objavuje v súčasnosti najmä na sociálnych sieťach a atakuje najmä mladých ľudí. Považuje ho preto za mimoriadne nebezpečný. Bojovať proti nemu preto podľa neho treba čo najrazantnejšie.

"Vrelo by som odporúčal vytvoriť odbor boja proti extrémizmu s líniovým riadením, aby sme voči nemu vedeli bojovať efektívne," hovorí Hamran.

10:10 Hamran vysvetľuje situáciu, keď sa pred voľbami špekulovalo, že bude kandidovaťť za koalíciu PS/Spolu.

"Dostal som ponuku na vstup do strany Spolu. Stretol som sa s pánom Beblavým, ktorý mi tú ponuku odprezentoval," spomína Hamran s tým, že sa to udialo v čase, keď sa útoky voči nemu stupňovali.

"Uvažoval som, že to vzdám aby som ušetril kolektív, ale sadol som si so spolupracovníkmi a tí ma presvedčili," hovorí Hamran. S kolegami sa vraj obával toho, že ak by odišiel, jeho útvar by do roka zanikol a vedenie polície by ho rozložilo.

Ponuku Beblavého preto napokon odmietol.

"Oni to akceptovali a tým pádom to skončilo," spomína. Lichotilo ma však, "že si niekto všimol kvalitu, ktorú sme položili na stôl za tie roky".

10:04 Podpredseda parlamentu Gábor Grendel sa Hamrana pýta, ako je možné, že je roky vo vedúcej funkcii, a to aj napriek nezhodám s bývalým vedením polície.

"Boli tam snahy, aby ma z funkcie odstránili. Pán Gašpar ma niekoľkokrát na porade vyzval, aby som sa vzdal funkcie," hovorí Hamran s tým. Tieto pokusy Gašpara vyvrcholili v momente, keď Hamrana verejne vyzval, aby odstúpil z funkcie veliteľa útvaru.

Odmietol to.

"Boli však boli rôzne tlaky. Za jeden rok som mal asi osem až desať kontrol," spomína Hamran s tým, že ani inšpekcia ne neho nič nenašla, a tak mal Gašpar obmedzené možnosti, ako sa ho zbaviť.

9:56 V minulosti nastalo podľa Hamrana niekoľko situácií, pri ktorých mu "zastal rozum". Spomína napríklad novembrový protest priaznivcov kotlebovcov pred domom premiéra Igora Matoviča. Zišli sa kvôli odporu voči vláde a očkovaniu.

"Neviem si predstaviť, aby v demokratickej spoločnosti extrémisti prezentovali svoju silu pred domom premiéra, keď akékoľvek zhromaždďoovanie je zakázané," hovorí Hamran s tým, že to hovorí bez ohľadu na to, kto je v danom čase premiérom.

Hovorí, že polícia má v takýchto situáciách legitímnu možnosť použiť silu.

"Ak použijeme takú silu, tak je to absolútne opodstatnené," dodáva Hamran. Verí vrak, že polícia bude v budúcnosti ranzantnejšia.

9:52 Únikom informácií z vyšetrovania jednolivých káuz podľa Hamrana treba zabrániť. Pri podozreniach by sa podľa neho mohlo pracovať aj s detektorom lži. Poukazuje však na to, že často sa vinníci hľadajú medzi policajtmi, ktorí s tým nič nemajú spoločné, no obchádzajú sa ich kolegovia, ktorí prístup k informáciám majú.

9:45 Hamran by chcel zriadiť generálnu inšpekciu ozbrojených zborov, ktorá by nahradila súčasnú policajnú inšpekciu podriadenú ministrovi vnútra. Prešetrovanie policajtov podľa neho musí byť nezávislé a musí sa tak aj javiť verejnosti.

9:43 Poslankyňa Anna Zemanová sa pýta, či mal Hamran v minulosti nejaké informácie o tom, že dochádza k páchaniu trestnej aj v rámci špičiek polície.

"O podozreniach sme tušili, ale nemali sme informácie o tom, že to nabralo také rozmery," hovorí Hamran s tým, že sám sa v minulosti ani nezúčastňoval porád vedenia, hoci šéfuje elitnému útvaru.

Tvrdí, že od bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý je dnes väzobne stíhaný, bol úplne odstrihnutý.

"Môj vzťah s pánom Gašparom, myslím, je verejne známy," hovorí s tým, že obaja mali "diametrálne odlišný názor na to, akým smerom by sa mala polícia uberať".

Nezhody s Gašparom podľa neho prerástli do prakticky všetkých oblastí. Nepáčila sa mu napríklad Gašparova personálne politika. Pri výbere jednotlivých šéfov mu vraj stačilo to, že s daným človekom mal dobré vzťahy a bol jeho známy.

"Títo ľudia sa nezdráhali prezentovať aj na detektore, že majú dobrý vzťah s policajným prezidentom," hovorí Hamran s tým, že toto je jedna z kľúčových vecí, ktoré by chcel zmeniť.

9:34 Úvodné slovo Hamrana skončilo. Predseda výboru Juraj Krúpa sa ho pýta na zmeny v organizácii polície, ktoré by Hamran spravil ako šéf polície.

Hamran hovorí, že má v pláne celkovú reformu v organizácii zboru, vznikli by napríklad nové špecializované útvary.

"Naptríklad Národné centrum zvláštnej kriminality," hovorí s tým, že by šlo o pracoviská, ktoré sa venujú špecifickým formám trestnej činnosti, na ktoré by sa chcela sústrediť vláda. "Patrilo by tam finančné vyšetrovanie, environmentálna kriminalita, počítačová kriminalita a aktivity na úseku pátrania," vysvetlil Hamran.

9:25 Hamran hovorí, že je zásadne proti "legendárnej štatistickej šikane policajtov".

Nepáči sa mu, že v minulosti bola štatistika trestných činov či obvinení braná ako jediné kritérium posudzvania práce policajta. Podľa Hambrana však majú tieto čísla určiť len na interné účely, aby mala polícia prehľad o problémových lokalitách.

"Ak sú štatistiy pod tlakom manažérov skreslené, tak sa tie kroky nastavia veľmi nesprávne," vraví.

Prepájanie štatistiík s odmeeňovaním policajtov je podľa neho zvrátené.

"Mali sme tu bývalého policajného prezidenta, ktorá bol postavený na piedestál kvôli číslam z štatistík, ale tie neboli pravdivé," upozornil Hamran.

9:20 Hlavným cieľom Hamrana je zvýšiť úroveň dôvery ľudí v políciu. Vraví, že policajti by tiež mali pristupovať nie represívne, ale preventívne.

Šéfom polície by sa podľa neho mala stať osoba, ktorá má dôveru občanov.

"Je dôležité, aby sme Policajný zbor čistili smerom zhora dole," vraví.

9:17 Ako prvý predsedupuje pred výbor Štefan Hamran. Začína úvodné slovo, v ktorom odôvodňuje, čo ho viedlo ku kandidatúre.

"Je to náročná doba. Cítime to všetci, ktorí sme v Policajnom zbore, že nás čakajú zmeny, ktoré sú nevyhnutné," hovorí. Dodáva, že má na mysli nie kozmetické, ale zásadné zmeny.

"Aby sme sa vybrali smerom k tomu, že začneme budovať dôveru, ktorá, buhužiaľ, nikdy nebola na úrovni, na akej by mala byť," hovorí.

Vraví, že ľudia vnímajú políciu často cez hlavných funkcionárov, avšak v súčasnosti je navyššie prezidiálne vedenie z minulosti väzobne stíhané.

9:08 Vypočúvanie sa začína. Prebieha v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Prišiel naň aj minister vnútra Roman Mikulec.

BRATISLAVA. Prihlásili sa pôvodne štyria, podmienky splnili dva a tí stoja v pondelok pred parlamentným brannobezpečnostným výborom.

Podobne ako pri výbere generálneho prokurátora, aj teraz môžu poslanci klásť otázky dvom uchádzačom o post policajného prezidenta.

Sú nimi dočasný šéf polície Peter Kovařík, ktorý vedie políciu od seprambra a tiež šéf protiteroristického Lynx Commanda Štefan Hamran.

Obaja postupne predsúpia pred výbor, predstavia svoju víziu ďalšieho rozvoja polície a následne budú čeliť otázkam.

Výbor po skončení odporučí ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi z OĽaNO, koho by mal do funkcie vymenovať. Ide však len o odporúčanie, vyberať si môže podľa vlastného uváženia.

Verejné vypočúvanie prebieha na Bratislavskom hrade. Kvôli pandémii je na ňom obmedzený počet účastníkov.