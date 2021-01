Koaliční poslanci Lipšica chvália, že sa pri získaní previerky vedel vynájsť

Krajniak a Lipšic sa poznajú dekády.

25. jan 2021 o 19:53 Michal Katuška

BRATISLAVA. Koaličným poslancom neprekáža, ako si advokát Daniel Lipšic zabezpečil u svojho dlhoročného kamaráta, ministra práce Milana Krajniaka zo Sme rodina bezpečnostnú previerku, aby mohol kandidovať na špeciálneho prokurátora.

Bezpečnostná previerka na najprísnejší stupeň „prísne tajné“ je zákonnou podmienkou, aby kandidáta pripustili do volieb. Lipšic o previerku chybou koaličných poslancov nemohol žiadať sám. Mechanizmus, ktorý by to kandidátom neprokurátorom umožnil, zabudli do zákona zapracovať.

„Je to skôr potvrdenie, že je to zručný právnik a vedel si so situáciou poradiť,“ hodnotí teraz spoluautor nedotiahnutej novely, poslanec Alojz Baránik z SaS. Jeho kolegu Ondreja Dostála (SaS) by viac tešilo, keby Lipšic nemusel zákon obchádzať.

Denník SME upozornil, že Lipšicovi napokon o previerku Národný bezpečnostný úrad pomohol požiadať Krajniak. Ministerstvo práce o ňu však nežiadalo podľa Krajniaka preto, aby mohol kandidovať, tvrdil v piatok SME.

Lipšic mal podľa Krajniaka robiť na ministerstve práce poradcu pre právnu oblasť a pracovať s utajovanými skutočnosťami, preto podľa neho potreboval previerku.

V sobotu Lipšic pre Denník N pripustil, že k prijatiu Krajniakovej ponuky ho motivovala aj voľba špeciálneho prokurátora. „Je však pravdou, že som danú ponuku akceptoval aj preto, že som už vtedy túto kandidatúru zvažoval,“ povedal.