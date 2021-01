Avizoval bomby v nákupných centrách. Zbavili ho obvinenia

Anonym sa hlásil ako kastrát. Našli uňho aj detské porno.

27. jan 2021 o 21:12 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Odkazy o uložení bomby rozosielal e-mailom stále z rovnakej adresy jsem.kastrat@gmail.com. "Myslím to vážne a prisahám na svoju matku, že to odpálim do 24 hodín. Keď mám umrieť ja, umrú aj iní," písal anonym vlani od 15. decembra.

Za štyri dni v týždni pred Vianocami takto nahlásil bombu v piatich najväčších nákupných centrách v Bratislave - Eurovea, Bory Mall, Aupark, Shopping Palace a Avion. Policajti museli všetky evakuovať a prehľadať so psami. Vždy išlo o falošný poplach.

Páchateľa napokon polícia zadržala v piatok 18. decembra. Išlo o 23-ročného muža z Bratislavy.

"Sily a prostriedky pri preverovaní bomby boli vynaložené zbytočne a policajti mohli byť na mieste, kde bola ich prítomnosť naozaj potrebná," upozorňovala bratislavská polícia na facebooku, keď v nedeľu 20. decembra informovala o objasnení prípadu.

Keď mám umrieť ja

Mladíka obvinili zo šírenia poplašnej správy s hrozbou väzenia od jedného do piatich rokov.

Okresná prokuratúra Bratislava IV teraz trestné stíhanie zastavila pre nepríčetnosť obvineného.