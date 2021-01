Prezidentka: Boj s extrémizmom a nenávistnými prejavmi nesmieme oslabiť

Čaputová sa stretla s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.

26. jan 2021 o 13:14 TASR

BRATISLAVA. Boj s extrémizmom a nenávistnými prejavmi rastie na význame na celom svete a nesmieme ho oslabiť ani my.

Pripravované zmeny vo fungovaní špeciálnej prokuratúry by k oslabeniu viesť nemali.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po pondelkovom (25. 1.) stretnutí s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.

Generálny prokurátor informoval hlavu štátu o svojich zámeroch pri zmenách na prokuratúre smerom k jej efektívnemu a dôveryhodnému fungovaniu. "Zhodli sme sa na dôležitosti tejto agendy, na tom, že je správne, aby sa jej aj naďalej venovali špecializované inštitúcie ako špecializovaný trestný súd a špeciálna prokuratúra. A teda, aby bola zachovaná špecializácia, ktorá je predpokladom odbornosti," skonštatovala prezidentka.

Generálny prokurátor minulý týždeň odmietol medializované informácie o oslabovaní boja proti extrémizmu a označil ich za vymyslené. Deklaroval, že ak by došlo k zlúčeniu niektorých oddelení aj na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), neznamená to, že by sa prestala prikladať vážnosť boju s extrémistickou kriminalitou. Považuje za opodstatnené, aby túto agendu vykonávali prokurátori v rámci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu. Hovoril o prepojenosti týchto oblastí a potrebe efektívnej práce.

V súvislosti s reorganizáciou vyjadrilo následne Žilinkovi podporu 20 z 23 prokurátorov činných na ÚŠP.

Vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísali, uviedli, že zmenu považujú za krok k lepšej efektívnosti činnosti úradu.