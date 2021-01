Na cestách sa môže pri nízkych teplotách vytvárať námraza až poľadovica, upozorňujú cestári

Všetky sledované diaľničné úseky sú zjazdné.

27. jan 2021 o 7:53 TASR

Obnovená cesta z Popradu do Smokovca. (Zdroj: FB/PSK)

BRATISLAVA. Na vlhkých a mokrých cestách sa môže pri nízkych teplotách vytvárať námraza až poľadovica. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.

Horské prechody sú zjazdné

"Na úsekoch ciest D3 Svrčinovec - Poľana - Skalité je napadnutý čerstvý sneh hrúbky jeden centimeter a na R3 Trstená, sever - Tvrdošín, sever sa miestami nachádza kašovitý sneh hrúbky jeden centimeter," spresnili cestári.

Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach a v severnej časti západného Slovenska pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom od jedného do troch centimetrov, miestami od štyroch do piatich centimetrov.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.

Podmienky pre kamiony

Cestári informujú, že na HP Štós, Dobšiná, Grajnár, Huty, Podspády a Havran sa na vozovke nachádza utlačený, kašovitý alebo čerstvý sneh do troch centimetrov, na HP Herlianske Sedlo do piatich centimetrov. Na HP Súľová je miestami zľadovatený sneh do hrúbky dvoch centimetrov.

SSC ďalej informuje, že pre všetky vozidlá sú na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá nutné snehové reťaze.

Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú zasa potrebné na cestách III. triedy v oblasti Haligoviec a Spišskej Starej Vsi a na ceste II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves.