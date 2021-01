Duálne vzdelávanie rastie, priberie aj učiteľky a ošetrovateľov

Zapojiť sa budú môcť aj živnostníci

31. jan 2021 o 21:14 Diana Schniererová

Aj budúce ošetrovateľky či učiteľky v materských školách budú môcť strednú školu absolvovať v rámci systému duálneho vzdelávania. Pre študentov to znamená, že si ich pre povolanie vychová inštitúcia, ktorá im po škole ponúkne aj pracovnú zmluvu.

Systém duálneho vzdelávania sa školám aj firmám osvedčil. Aj preto prichádza ministerstvo školstva s ďalšími zmenami, vďaka ktorým sa doň bude môcť zapojiť širšie spektrum zamestnávateľov aj vyšší počet študentov.

Návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní ešte nie je zverejnený, v januári by ho mali dostať na pripomienkovanie všetci ministri.

Keď sa začal projekt duálneho vzdelávania v roku 2015 rozbiehať, podmienky boli nastavené tak, že sa doň zapájali najmä výrobné podniky, predovšetkým z oblasti automobilového priemyslu. Vlani tvorili žiaci duálneho vzdelávania, ktorí spojili svoju budúcnosť s automotive, polovicu všetkých dualistov.

Po obchodoch a bankách aj školy

Postupne sa systém otvoril aj pre oblasť obchodu a služieb, keď zahrnul aj obchodné reťazce. Od minulého školského roka môžu duálne vzdelávať aj obchodné akadémie. Praktické vyučovanie im na základe učebných zmlúv poskytujú napríklad banky či hotely.

V tomto školskom roku pristupuje ministerstvo školstva k ďalšiemu rozširovaniu projektu. Do duálneho vzdelávania sa budú môcť zapojiť aj materské školy, školské kluby detí a zdravotnícke zariadenia. Možnosť odborného duálneho vzdelávania vďaka nim získajú budúce vychovávateľky, učiteľky v materských školách a stredný zdravotnícky personál.

Ďalšou novinkou v zákone je zavedenie takzvaných nadpodnikových vzdelávacích centier. Vďaka nim sa otvorí cesta do duálu aj pre menšie lokálne podniky či živnostníkov, ktoré budú tiež môcť poskytovať praktické vzdelávanie.

Duál aj pre živnostníkov

"Nadpodnikové vzdelávacie centrá predstavujú možnosť pre samostatne zárobkovo činné osoby, malé a stredné podniky pripraviť si svoju vlastnú budúcu pracovnú silu," spresňuje ministerstvo školstva.

Po zmenách, ktoré sú ešte len na začiatku celého schvaľovacieho procesu, by mal byť slovenský duálny systém flexibilnejší a viac otvorený aj pre študentov. Ľahšie by malo byť doň vstúpiť, vystúpiť alebo zmeniť zamestnávateľa.

Kým dnes platí, že do duálu sa môžu študenti prihlásiť do konca prvého polroka školského roka, po novom budú mať na rozmýšľanie celý prvý ročník, až do 31. augusta. Prváci nebudú musieť vstúpiť do duálu po nástupe do strednej odbornej školy hneď, môžu začať až v druhom ročníku.

"Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave upravuje náležitosti ukončenia učebného pomeru – dáva možnosť ukončenia učebnej zmluvy písomnou dohodou so súhlasom školy," spresňuje ministerstvo v informácii o zmenách v duáli. Vylúčená nebude ani možnosť uzavrieť počas štúdia novú učebnú zmluvu, s inou firmou. "So súhlasom školy," pripomína rezort školstva.

Výhodný pre všetky strany

Systém duálneho vzdelávania prináša benefity všetkým trom zapojeným stranám. Študenti získavajú odborné vzdelanie priamo v podnikoch, kde sa môžu uplatniť aj po skončení strednej školy. S budúcim zamestnávateľom podpisujú učebnú zmluvu, vďaka ktorej si už počas štúdia prilepšujú zárobkom za prax.

Firmy majú príležitosť vychovať si zamestnancov podľa vlastných potrieb. Benefitom pre stredné školy je atraktívnejšia ponuka učebných odborov, ktorá dokáže prilákať viac žiakov.