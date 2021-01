Stav klimatickej núdze je podľa šéfa enviro výboru politické rozhodnutie

Klimatickú petíciu podpísalo viac ako 120-tisíc ľudí.

27. jan 2021 o 16:26 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Termín prerokovania petície iniciatívy Klíma ťa potrebuje v pléne parlamentu nie je známy.

Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k tomu prijme stanovisko na februárovom zasadnutí. Pre TASR to potvrdil predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

Súvisiaci článok Minister Budaj: Potrebujeme zelený reštart Čítajte

Vyhlásenie stavu klimatickej núdze, ktorú požaduje petícia, je podľa Karahutu politické rozhodnutie. Ako uviedol, téma sa riešila aj na pondelkovej (25. 1.) koaličnej rade.

Výbor pre životné prostredie odobril v decembri uznesenie o prerokovaní klimatickej petície v pléne.

Klimatickú petíciu podpísalo viac ako 120-tisíc ľudí. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň stotisíc občanov, prerokuje parlament.

NR SR odobrila v stredu Správu o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatickej zmeny a jej dopadov v podmienkach SR, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR na základe podnetu výboru.

Signatári petície potvrdili, že momentálne rokujú so zástupcami politických strán o konkrétnom uznesení k prerokovaniu petície v parlamente. "Predstavitelia viacerých koaličných strán prejavili záujem prijať silné uznesenie o stave klimatickej núdze na Slovensku a naplniť tento obsah konkrétnymi úlohami a opatreniami pre vládu, ktoré by prispeli k riešeniu klimatickej krízy na Slovensku," uviedli.

Pri požiadavke petičiarov, aby sa na Slovensku vyhlásil stav klimatickej núdze, musí prísť k zhode všetkých koaličných strán. "Bolo to predmetom koaličnej rady a nie je to uzavreté. To znamená, že to bude na programe na najbližšej koaličnej rade," tvrdí Karahuta. Pripomína, že slovenská legislatíva nepozná pojem klimatická núdza. Preto sú dve možnosti, ako by sa mohla vyhlásiť. Jednou z možností je, že by sa pojem deklaratívne zadefinoval bez merateľného dosahu klimatickej zmeny. Druhou je, že sa pojem klimatickej núdze zadefinuje s údajmi súčasného stavu klimatickej zmeny, hovorí Karahuta.

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu Za klímu, za budúcnosť koncom septembra. Podpísalo ju viac ako 120.000 ľudí. Žiada v nej poslancov parlamentu, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov Európskej únie.