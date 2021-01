Kam na strednú? Osemročné gymnáziá budú mať opäť menej miest

Pätine piatakov sa sen o prime nesplní

31. jan 2021 o 21:08 Diana Schniererová

Ak ste mali v pláne prihlásiť svojho šikovného piataka na osemročné gymnázium v neďalekom okresnom meste, zámer vám nemusí vyjsť. Ministerstvo školstva pokračuje v utlmovaní osemročných gymnázií. Niektoré školy prímy neotvoria vôbec.

Týkať by sa to malo napríklad gymnázií v menších okresných mestách, ako sú Šaľa, Myjava, Revúca, či cirkevného gymnázia v Dolnom Kubíne. Kým ešte vlani im schválili po jednej triede so 17 alebo 18 žiakmi, v školskom roku 2021/2022 svieti v rozpise schválenom vedením rezortu nula.

O možnosť otvoriť osemročný vzdelávací program tak príde v nadchádzajúcom školskom roku ďalšia zhruba desiatka škôl.