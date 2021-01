Prezidentka povýšila troch generálov a vymenovala aj nových

Do prvej vojenskej hodnoti generála vymenovala Čaputová piatich dôstojníkov.

28. jan 2021 o 9:38 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok v Prezidentskom paláci povýšila do vyšších vojenských generálskych hodností troch dôstojníkov Ozbrojených síl a piatich ďalších vymenovala do prvej vojenskej generálskej hodnosti.

Hlava štátu do vojenskej hodnosti generálporučíka povýšila Ľubomíra Svobodu a povýšenými do vojenskej hodnosti generálmajora sa stali Štefan Kovács a Ivan Pach.



Vymenovanými do vojenskej hodnosti brigádneho generála sú Róbert Tóth, Branislav Benka, Roman Jantoš, Pavol Tököly a Ladislav Dovhun.