Korčok sa ohradil voči dezinformáciám o bezpečnostnej stratégii

Slovensko má podľa ministra záujem o dobré vzťahy s Ruskom.

28. jan 2021 o 11:01 TASR

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) sa v pléne Národnej rady (NR) ohradil voči dezinformáciám súvisiacim s Bezpečnostnou stratégiou.

Odmieta, že by dokument vytváral priestor na pobyt cudzích vojsk na Slovensku, ale aj niektoré vyjadrenia v súvislosti s Ruskom. V rámci diskusie podľa neho zazneli faktické klamstvá a dezinformácie, ktoré sa šíria s cieľom manipulovať verejnú mienku.

Vyzval poslancov, aby nad tým nemávli rukou a upozornil na silu dezinformácií. Zákonodarcov vyzval, aby v dokumente nehľadali dôvody na jeho odmietnutie, ale aby sa pozerali na záujmy Slovenska a podporili stratégiu.

"Nad týmto nemôžeme mávnuť rukou. Lebo to, že sa tak deje, je tiež výsledkom slobody a toho, že sme demokratická krajina. Bohužiaľ, v slobode, v tomto slobodnom priestore, je priestor aj šíriť takéto klamstvá. Ale bolo by nezodpovedné ponechať ich len tak a mávnuť rukou. Preto sa ešte raz výrazne ohradzujem voči tomu, čo v tejto debate zaznelo," povedal Korčok v súvislosti s dezinformáciami, ktoré v pléne zazneli.

Skonštatoval tiež, že v rámci diskusie najväčšie "emócie" vyvolávalo Rusko a USA. Považuje to za paradox a deklaroval, že Slovensko má záujem o dobré vzťahy s Ruskom.

Odmieta vytváranie obrazu, že súčasná vláda má záujem "kopať od iných krajín", najmä do Ruska, a že by bola rusofóbna. "Robíte to preto, lebo využívate to, aký je zložitý svet. Vyberáte z týchto textov len to, čo slúži vašej vlastnej propagande a dezinformáciám," podotkol.

Vyzval na podporu predloženého dokumentu. Požiadal poslancov, aby sa pozerali na záujmy občanov Slovenska a neodmietli stratégiu len preto, že ju predložila súčasná vláda.

"Dokument nemôže vyhovieť na sto percent každému," poznamenal. Zdôraznil, že dokument je o bezpečnosti krajiny a o tom, kam chceme v budúcnosti patriť. Podľa vlastných slov je aj jeho záujmom, aby Slovensko patrilo do sveta stojaceho na demokratických princípoch. Hovorí, že hoci ani tento svet nie je dokonalý, považuje ho za jedinú alternatívu pre bezpečnosť a prosperitu na Slovensku.