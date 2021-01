Mazák označil prieťahy v rodinnoprávnej agende za nebezpečný fenomén

Rodinnoprávna agenda zahŕňa hlavne starostlivosť súdu o maloletých.

28. jan 2021 o 14:49 SITA

BRATISLAVA. Zbytočné prieťahy v rodinnoprávnej agende, ktorá zahŕňa hlavne starostlivosť súdu o maloletých, sú nebezpečným fenoménom.

Na online stretnutí s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s porušovaním ústavných práv a medzinárodných dohovorov v rodinnoprávnej agende to povedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

Podľa neho je potrebné proti takýmto prieťahom prijať legislatívne a výkonné opatrenia. Súdna rada o tom informovala na svojej webovej stránke.

Nemajú kompetencie

Ako Mazák dodal, súdna rada na riešenie tohto problému nemá dostatočné kompetencie. Východiskom zo situácie je podľa predsedu každodenný výkon súdneho dohľadu, čo je však úloha a povinnosť predsedov súdov.

„Ako predseda súdnej rady trvám na tom, aby zodpovednosť za také prieťahy uplatňovali predsedovia súdov a sudcovské rady. Ak nekonajú tak, ako by mali, tak je možné uvážiť ďalšie postupy, vrátane postihu týchto funkcionárov súdov,“ tvrdí Ján Mazák.



Súdna rada však chce riešiť otázky zbytočných prieťahov. Zákon o súdnej rade totiž obsahuje zákonný základ na to, aby mohla pôsobiť ako verejná kontrola efektívneho rodinnoprávneho súdnictva.

Dôvera verejnosti v súdnictvo

Môže napríklad vyhodnocovať správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzovať príčiny zistených nedostatkov a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.

Ďalej môže prijímať opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo, vykonávať dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti a uplatňovať návrhové oprávnenia vo veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov.



„Na to, aby sme v súdnej rade dokázali tieto zámery uviesť aj do praxe bude nevyhnutné, aby bol určený zodpovedný zamestnanec kancelárie súdnej rady, ktorý by sa venoval len rodinnoprávnej agende, sledoval zbytočné prieťahy, prístupy predsedov súdov najmä k nálezom ústavného súdu, analyzoval revízne správy a pravidelne o tom informoval súdnu radu,“ uzavrel predseda súdnej rady Ján Mazák.