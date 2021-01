Rodičom treba umožniť vzdelávať deti doma, hovorí Žitňanská

Deti pir ňom dosahujú dobré výsledky.

28. jan 2021 o 16:47 TASR

BRATISLAVA. Domáce vzdelávanie sa podľa doterajších poznatkov a kontrol nezneužíva a deti dosahujú výborné výsledky. Rodičom, ktorí chcú svoje deti vzdelávať doma, je potrebné to umožniť.

V diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR k návrhu novely, ktorou by sa zaviedlo vzdelávanie doma aj na druhom stupni základných škôl, to uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí). Upozornila taktiež na problém tzv. vynúteného homeschoolingu, keď musia rodičia vzdelávať doma svoje deti so špecifickými potrebami, pretože školy si ich "prehadzujú". Týmto rodičom treba podľa nej tiež pomôcť.

Žitňanská priblížila, že na Slovensku je možné domáce vzdelávanie od roku 2008, no pravidlá sú veľmi reštriktívne. Výhrady, že doma vzdelávané deti sú diskriminované a nemajú sociálne kontakty, sa podľa nej nepotvrdzujú. Pripomenula, že rodičia si navzájom pomáhajú, sú v kontakte s kmeňovými školami a deti tieto školy dokonca chodia reprezentovať. Na druhej strane treba podľa nej podporiť inklúziu na školách, aby sme sa vyhli vynútenému homeschoolingu.

Opozičný poslanec a člen školského výboru Jozef Habánik (Smer-SD) chce poznať názor štátnej školskej inšpekcie i profesijných organizácií pracujúcich v regionálnom školstve. Verí, že ešte bude priestor na odbornú diskusiu.

"Zatiaľ nie som presvedčený o tom, že je to dobrá úprava, ale nie je to ešte definitívne a nechám si to ešte vysvetliť," reagoval. Žitňanskej kolegyňa z klubu Za ľudí Viera Leščáková ubezpečila, že v druhom čítaní bude priestor na doriešenie presných podmienok domáceho vzdelávania.