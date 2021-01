Ako budeme písať dejiny, keď Matovič zmaže svoje statusy?

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Jej svokrou bola Sissi. Belgická princezná sa kvôli láske vzdala titulu a presťahovala sa do Rusoviec: Stéphanie – The forgotten princess of Rusovce

2. Mazurek a Uhrík možno teraz budú hrať na umiernenú strunu, hovorí analytik: Far right splits: prominent faces leave after Kotleba changed statute

3. Čo bude s ľuďmi, ktorých prepustí Johnson Controls? What is behind mass layoffs in Johnson Controls and other BSCs

4. Úspešný slovenský startup kupujú Američania: One of the most successful Slovak tech startups changes hands

5. Deti by sa v škole mali hrať monopoly a Carcassone, vysvetľuje učiteľ: The games of life - win, lose or draw, we all learn through our experiences

6. Trénoval v Británii aj Turecku, viedol prvú slovenskú reprezentáciu. Slovensko prišlo o významného futbalového trénera: Dr Jo, Slovak trailblazer who changed English football, has died at 84

7. Aj takto sa možno využiť nepredané živé vianočné stromčeky: Zoo animals are enjoying unused Christmas trees

8. Hlavné mesto pod vplyvom pandémie vylepšuje obľúbené turistické miesta pre svojich obyvateľov: Better hiking infrastructure for Bratislava locals during pandemic

9. Aké typy spoločností máme na Slovensku? Invest in Slovakia: Types of business companies in Slovakia (advantages & disadvantages)

10. Ako budeme písať históriu, ak Matovič zmaže svoje statusy, zamýšľa sa britský novinár: It was a long time ago and it never happened anyway

