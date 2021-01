Brhel mal finančný osoh z IT zákazok pre finančnú správu, tvrdí polícia v obvinení

V nedeľu sa v Pezinku rozhoduje o väzbe niektorých obvinených z Brhelovej skupiny.

31. jan 2021 o 13:22 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Údajný mecenáš Smeru Jozef Brhel vytvoril spolu s niekdajším šéfom finančnej správy Františkom Imreczem a podnikateľom Michalom Suchobom organizovanú skupinu, ktorej cieľom bolo profitovať z IT zákaziek na finančnej správe.

V uznesení o obvinení z 29. januára to tvrdí policajný vyšetrovateľ.

Bývalý ekonomický riaditeľ finančnej správy Martin Fleischer chodil podľa polície pre IT zákazky za Jozefom Brhelom do hotela Double Tree by Hilton v Bratislave. V ňom má Brhel kanceláriu.

Fleischer spolu s bývalým šéfom kriminálky daniarov Ľudovítom Makóm vystupujú ako s políciou spolupracujúci obvinení.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Okrem Brhela, Imreczeho a Suchobu sú medzi obvinenými aj bývalý šéf IT finančnej správy Milan Grega a Jana Rovčaninová. Je to konateľka firmy Alexis, ktorá podľa polície profitovala z IT zákaziek. Medzi ďalšími obvinenými sú Brhelov brat Peter, Pavol Boško a Štefan Poláček.

Hlavní aktéri zosnovania organizovanej skupiny sú obvinení z pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Peter Brhel je obvinený z prijímania úplatku.

Organizovaná skupina spôsobila podľa vzneseného obvinenia obchádzaním zákona pri IT zákazkách štátu škodu presahujúcu 42 miliónov eur. Ide o zákazky na informačné systémy, ktoré finančná správa uzatvárala od roku 2013.

Niektorých z obvinených zadržala Národná kriminálna agentúra pri policajnej akcii Mýtnik v piatok 29. januára.

Imrecze, Grega, Rovčaninová a Peter Brhel sa postavia v nedeľu po jednej popoludní pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Miroslava Mazúcha. Bude rozhodovať o ich vzatí do väzby.

Naopak, Jozef Brhel sa nachádza na jednom z ostrovov v Atlantickom oceáne.

„Hneď ako bude vyzvaný, sa vráti na Slovensko,“ povedal jeho Juraj Puchý.

Organizovaná skupina

Imrecze sa po svojom nástupe v roku 2012 za šéfa finančnej správy podľa polície dohodol s Brhelom a Suchobom na tom, že riadiace pozície u daniarov obsadí tak, aby zákazky na informačné technológie získala firma Alexis. Brhel so Suchobom v nej „mali mať majetkovú účasť“, píše sa v uznesení o obvinení.