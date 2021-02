Šéfovia OĽaNO ho nepoznali, predstavil sa vo videách. Ako sa Čepček dostal do parlamentu

Poslanca dočasne suspendovali z klubu.

12. feb 2021 o 22:35 Daniela Hajčáková

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Nečakali, že by to z takého nízkeho miesta na kandidátke mohol bývalý učiteľ a riaditeľ cirkevného centra voľného času dotiahnuť do parlamentu.

Z vedenia OĽaNO sa zrejme preto s Martinom Čepčekom nik nestretol predtým, ako ho zaradili na volebnú listinu.

„Nebol som na zvoliteľnom mieste, takže zrejme nebol dôvod,“ vysvetľoval v januári Čepček. Zo 150 miest na kandidátke dostal číslo 43. Po nečakanom úspechu OĽaNO vo voľbách sa napokon aj on stal poslancom.

Po takmer roku vo vládnej koalícii musia poslanci OĽaNO Čepčeka riešiť pozornejšie.

Už dvakrát predložil do parlamentu výrazné sprísnenie interrupcií bez toho, aby to riadne prediskutoval s kolegami na poslaneckom klube a v koaličnej rade. Opakovane tiež hlasoval inak ako zvyšok poslancov koalície.

Poslanecký klub teraz rozhodol, že Čepčeka potrestajú netradične - trojmesačným suspendovaním z poslaneckého klubu. Upozornil na to Denník N. Nič také však rokovací poriadok Národnej rady nepozná a žiadna iná strana takýto postup doteraz nezvolila.

Ako sa teda poslanec, ktorého po roku vládnutia kritizujú vlastní, vôbec dostal na kandidátku OĽaNO?

„Slovensko bolo oblepené billboardmi, že OĽaNO hľadá kandidátov – obyčajných kresťanov, tak som sa informoval u ľudí blízkych hnutiu a osobne predsedovi Matovičovi,“ napísal SME v januári Čepček.

Vypýtali si ukážky jeho aktivít. Poslal im videá, svoje podanie na okresnú prokuratúru, v ktorom napadol financovanie centier voľného času či petície proti hazardu, ktoré organizoval.

Spomenul aj organizovanie pochodov proti ratifikácii Istanbulského dohovoru v Nitre.