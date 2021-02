Minúta po minúte: Výbor vypočúva kandidátov na špeciálneho prokurátora

O post sa uchádzajú štyria kandidáti.

1. feb 2021 o 9:16 Peter Kováč

Výbor vypočúva kandidátov na špeciálneho prokurátora.

O post sa uchádzajú štyria kandidáti: Daniel Lipšic, Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel.

Vypočúvanie je naplánované na dva dni - pondelok a utorok.

Voliť špeciálneho prokurátora by mal parlament na februárovej schôdzi.

Vypočúvanie kandidátov na špeciálneho prokurátora (pondelok) (6 fotografií)

Vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora sledujeme naživo (minúta po minúte)

11:38 Kysel sa sťažuje, že na Slovensku chýba systematický monitoring sociálnych sietí zameraný na hate speech a prejavy extrémizmu.

11:33 O tom, či by sa mala časť extrémistickej agendy dať preč zo špeciálnej prokuratúry, by mala podľa Kysela prebehnúť komplexná debata. Mala by sa týkať aj nastavenia polície, kde rieši extrémistmus takisto len NAKA.

Súčasný stav v tejto agende je však podľa Kysela neudržateľný. Hovorí, že kolegovia z protiextrémistického oddelenia prokuratúry sú výrazne menej zaťažení a často riešia len prečiny a ne závažné zločiny.

Dodáva, že oddelenie ekonomickej trestnej činnosti je preťažené, a tak je nutné činnosti prokurátorov preorganizovať.

11:27 Šeliga sa Kysela pýta na extrémistickú agendu, o ktorej vyhlásil, že nepatrí na špeciálnu prokuratúru a špecializovaný súd. „Neobávate sa, že iné prokuratúry by nezvládli stíhať trestné činy extrémizmu napríklad u tu prítomného kolegu Ľuboša Blahu?,“ pýta sa Šeliga.

Práve Blahu obvinili prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry z popierania zločinov politických režimov po tom, čo na sociálnej sieti prevzal vymyslený obrázok, na ktorom bola vyobrazená prezidentka Zuzana Čaputová s textom "Žime tak, aby Martin Šmíd nezomrel nadarmo".

Kysel hovorí, že zmena v prístupe k extrémizmu, ktorá sa má udiať, je vnímaná príliš emočne.

„To, či má byť celý tento balík extrémistickej činnosti na našom úrade alebo nie, bude asi celá debata,“ vraví Kysel s tým, že by to museli schváliť politici.

Rozdiel však vidí v maľovaní svastík na múry a medzi rozširovaním extrémistických myšlienok na sociálnych sieťach, kde to zasiahne veľké množstvo ľudí. Tvrdí, že už v čase, keď sa problematika extrémizmu dostala na špeciálnu prokuratúru, tak bol úmysel spojiť ju s bojom proti terorizmu, ako to v súčasnosti plánuje meniť generálny prokurátor Maroš Žilinka.

11:19 Blaha obviňuje Kysela, že klamal v návrhu na útekovú väzbu, ktorú žiadal pre Lučnaského. Odôvodňoval to apartmánom na Floride. Ten mu však už v čase rozhodovania súdu nepatril a nepatril už ani Lučanského synovi, ktorý nehnuteľnosť niekoľko mesiacov predtým predal.

Kysel odpovedá, že neklamal a pri návrhu vychádzal z policajných informácií.

„Mal som na to svoje dôvody, aby som napísal niektoré veci aj k útekovej väzbe,“ vraví Kysel.

Keď sa Lučanský k riziku úteku na súde vyjadril, tak to Kysel zobral a voči rozhodnutiu špecializovaného súdu, ktorý útekovú väzbu neschválil, sťažnosť nepodával.

11:13 Kysel vysvetľuj, že Lučanský nebol vo väzení v Prešove preto, aby mu sťažili prístup k obhajobe a aby bol ďaleko od Bratislavy. Snaha bola rozdeliť ľudí stíhaných spolu s ním v kauze Judáš do rôznych ústavov.

„Aby nedošli do vzájomného styku,“ vraví Kysel.

Zároveň podľa neho pri väzobne stíhaných policajtoch hrozí, že tieto osoby budú „prvým terčom“ pre ostatných väznených. Na všetky tieto okolnosti treba podľa neho brať ohľad.

11:05 Vypočúvanie pokračuje. Blaha ďalej tlačí na Kysela s otázkami, či nebol Lučanský mučený tým, že ho držali v kolúznej väzbe. Kysel to odmieta.

"Ja som ako prokurátor ani nepožiadal o samostatné umiestnenie na cele," hovorí s tým, že o takýchto veciach rozhoduje ústav na výkon väzby.

10:44 Výbor má 15-minútovú technickú prestávku. Mikrofóny totiž preskakujú a Kysela aj poslancov nepočuť dobre.

10:42 Poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru sa Kysela pýta, aký má pocit zo samovraždy Milana Lučanského. Jeho prípad dozoruje práve Kysel.

„Vždy je to zlý pocit, keď zomrie človek,“ hovorí prokurátor s tým, že o vine či nevine by nehovoril

Blaha spomína aj prípad mafiána Michala Blažíčka alias Jaštera zo skupiny sýkorovcov. Kysel v jeho prípade pochybil a neskoro dal návrh na predĺženie väzby, čím sa mafián nakrátko dostal na slobodu. Podľa Blahu tým ohrozil policajtov aj ich rodinu.

„Mafiána ste pustili na slobodu a hrdinovi ste nedovolili ani dostať obrázok od dcéry,“ vraví Blaha a pýta sa Kysela, či sa rodine Lučanského nechce ospravedlniť.

Kysel odpovedá, že pri Blažíčkovi pochybil a bol za to aj disciplinárne riešený.

„Spojil som zlé lehoty väzby, predĺženie došlo na súd dva dni po lehote. Zle som vypočítal lehotu skrz veľkonočné sviatky,“ vysvetľuje Kysel.

Od disciplinárnej komisie bol za to napomenutý. Zdôvodňuje to návalom práce.

K Lučnskému dodáva, že pošta mu bola kontrolovaná štandardným spôsobom a nemal nijaké špeciálne sprísnenia.

10:31 Poslanec Matúš Šutaj Eštok z Hlasu sa pýta na primeranosť zásahu polície v akcii Mýtnik, v ktorej je obvinený aj oligarcha Jozef Brhel či jeho brat Peter Brhel. Cez víkend sa na postup NAKA sťažovala jeho dcéra.

„Je to vždy záležitosť polície, ktorá si určuje prostriedky nasadenia sily,“ hovorí Kysel s tým, že nevie, aké boli okolnosti minulotýždňového zásahu. Pokiaľ však vie, v dome malo byť osem legálne držaných zbraní.

„Ako špeciálny prokurátor by som sa snažil mať predbrífing s riaditeľom NAKA alebo šéfom pracovnej skupiny, aby sa do budúcnosti vyvarovali zákrokov vnímaných verejnosťou ako neprimerané,“ vraví.

10:22 Na špeciálnej prokuratúre treba podľa Kysela sprehľadniť prideľovanie spisov. Ak je totiž na čele prokuratúry zlý človek, tak môže znepriateleného prokurátora zaťažiť kvantom spisov, ktoré nemá šancu stíhať a tým mu privodí disciplinárne konanie, opakované disciplinárne konanie a následne ho tak môže vytlačiť z úradu.

„Treba, aby bolo jasné, prečo je niekomu pridelený spis, koľko spisov dostáva a podobne,“ vraví Kysel.

10:15 Základom, aby sa neopakovalo zlyhanie ako bolo u Trnku či Kováčika, ktorí sú stíhaní je podľa Kysela to, že títo funkcionári už nebudú môcť byť po novom vo funkciách niekoľko funkčných období po sebe, ako tomu bolo dosiaľ.

Súvisiaci článok Prokurátor Kandera: Bola tu mafia, ktorá prerástla do štátnych orgánov Čítajte

10:13 Na Dobroslava Trnku spomína Kysel ako na absolútne nekompetentného človeka.

„Jediným pozitívom bolo, že sa správal žoviálne, vedel sa baviť s ľuďmi s istým šarmom.

Neriešil veci zlosťou,“ vraví Kysel.

Dodáva, že Trnkove vyjadrenia na verejnosti ako generálneho prokurátor boli „absolútne katastrofálne čo sa týka vyjadrovania aj odborných otázok“.

Na prokuratúru mal Trnka podľa neho deštrukčný vplyv a riadil ju chaoticky. Celú túto éru preto označuje za temné obdobie.

Podobne zlé bolo aj vedenie Ladislava Tichého, ktorý Trnku dočasne nahradil, kým nenastúpil Jaromír Čižnár. Toho zas označuje Kysel za „pokrok po tom, ako prokuratúra bola v totálnom úpadku“, no zároveň stále nie dostatočný pokrok.

„Je to osoba, ktorá odignorovala všetky signály, ktoré sa týkali Kováčika. Nevyužil ani nemal záujem využiť kompetencie voči špeciálnemu prokurátorovi,“ vysvetľuje Kysel.

10:08 Reč je o kajúcnikoch. Kysel vraví, že nejde žiadne nóvum, ale o inštitút, ktorý na Slovensku funguje už od roku 2003, pričom pochádza z Talianska a dopracovaný bol v USA. V súčasnosti sa však používa v podstate v celej Európe.

„Tento inštitút má nesporné výhody, ale aj riziká,“ vraví Kysel a pripomína, že vždy je nevyhnutné skúmať motiváciu takej spolupracujúcej osoby.

“ Jaromír Čižnár je osoba, ktorá odignorovala všetky signály, ktoré sa týkali Kováčika. Nevyužil ani nemal záujem využiť kompetencie voči špeciálnemu prokurátorovi „ Peter Kysel

Prípad prokurátora Jozefa Mamráka, o ktorom v roku 2013 vypovedal kajúcnik, že bral úplatky a neskôr sa prípad ukázal ako podvod, bol podľa neho zriedkavý.

9:58 Poslanec Boris Susko zo Smeru sa pýta na Kyselov názor na kolúznu väzbu. Hovorí, že možno to „nie je najideálnejší model, ale je zákonne nastavený“. Pripomína, že takútp väzbu musí prokurátor neustále skúmať, pričom o nej rozhoduje aj súd a následne sťažnostný súd.

Vie si predstaviť aj zmenu doterajšie systému, no na to by podľa neho bolo treba aj zmenu Trestného zákona.

„Máme príliš preformalizovaný Trestný poriadok, kde sme nútení prepočúvať aj dôležitých svedkov,“ vysvetľuje Kysel.

Prokurátori či súdy sú tak podľa neho tlačení držať vo väzbe ľudí niekedy až do momentu, kým svoju výpoveď neabsolvujú pred súdom, hoci dovtedy ju dali už niekoľkokrát.

9:51 Kysel pripúšťa, že pokiaľ by sa aj s kolegami postavili za Špirka, „mohlo to mať silný morálny dopad“.

Zároveň však dodáva, že chýbala nejaká interná iniciatíva, keďže Kováčik absolútne rozbil kolektív špeciálnej prokuratúry a atomizoval ľudí.

„Keď som nastúpil na špeciálnu prokuratúru, žili sme ako jedna kolegiálna rodina. Postupne boli vzťahy vzdialenejšie,“ vraví Kysel.

Dodáva, že zmenu vnímal najmä po druhom zvolení Kováčika do funkcie.

9:46 Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zo Za ľudí sa Kysela pýta, prečo dosiaľ mlčal a nevystúpil otvorene proti Kováčikovi a pomerom, ktoré vládli na špeciálnej prokuratúry.

Kysel odpovedá, že by to nemalo zmysel a spätne neľutuje, že nebol aktívnejší.

„Všetci sme videli, že bola absolútna nečinnosť generálneho prokurátora (Jaromíra Čižnára, pozn. red.), ktorý mal ako jediný možnosti postupovať proti špeciálnemu prokurátorovi,“ vysvetľuje Kysel.

Pripomína, že Čižnár bol vo vzťahu ku Kováčikovi liknavý aj napriek tomu, že na neho bol vyvíjaný verejný tlak..

„Jediná reakcia bola, že to odpinkal, že to je vec špeciálneho prokurátora a jeho to nezaujíma,“ spomína éru Čižnára.

Dodáva, že aj kritici, ktorí sa ozvali, si tým privodili iba problémy. Boli takými Maroš Žilinka či Jn Hrivnák.

„Kládol som na misky váh prácu, ktorú som robil a svoje osobné ukrivdenia, ku ktorým postupne dochádzalo,“ vraví Kysel.

Ako príklad uvádza aj protikandidáta Vasiľa Špirka, ktorý sa ozval pri vyšetrovaní kauzy súvisiacej s Robertom Kaliňákom a Jánom Počiatkom, no neskôr bol sám disciplinárne stíhaný.

„Bol zosmiešnený až zinfantilizovaný na úroveň garden party, pritom vôbec nebolo zohľadnené, že ten človek volá o pomoc,“ spomína na Špirkove problémy a Čižnárovu reakciu.

Kysel tvrdí, že aj keď Špirkovi verejne nevyjadrili podporu, pracovne mu pomáhali a problémy s ním preberali.

9:37 Prokurátor opisuje svoje doterajšie pracovné skúsenosti, poslancom hovorí, že sa zameriava najmä na dozorovanie ekonomických káuz.

„Bol som asi v roku 2008 či 2009 vyškolený ako lektor pre oblasť obchodovania s ľuďmi, istý čas som sa venoval aj lektorskej činnosti,“ vraví Kysel.

Túto činnosť nechal po tom, čo sa mu dostala na stôl kauza sýkorovcov.

V nedávnom období sa venoval v rámci medzinárodných aktivít najmä oblasti terorizmu. „Pretože tento fenomén je, bohužiaľ, taký, že neobíde žiadnu krajinu - v menšom či väčšom rozsahu,“ vysvetľuje Kysel.

9:32 Kysel vystúpenie začína slovami, že kandidovať sa rozhodol v reakcii na spoločenské zmeny, ktoré nastali.

„Dušan Kováčik je obvinený za trestnú činnosť, ktorá mala byť predmetom práce nášho úradu,“ hovorí a pripína, že Kováčik je obvinený z úplatkov a založenia zločineckej skupiny. „Tieto veci na mňa zapôsobili veľmi silne, emočne,“ dodáva Kysel s tým, že „považuje za veľkú hanbu, že náš najvyšší nadriadený je obvinený za takejto trestnej činnosti“.

9:26 Svoje vystúpenie začína prokurátor Peter Kysel. Advokát Daniel Lipšic má podľa programu prísť na rad o 13:00.

9:22 Prezidentka Zuzana Čaputová nevyužila možnosť, aby poslala zástupcov, ktorí by sa zúčastnili vypočúvania a mali by aj možnosť klásť kandidátom otázky.

Predseda výboru Milan Vetrák z OĽaNO otvára zasadnutie vysvetľovaním toho, čo je náplňou práce špeciálnej prokuratúry.

"Na jej čele by mal byť špeciálny prokurátor, ale ten bývalý, Dušan Kováčik, bol vzatý do väzby," vraví Vetrák.

Pripomína, že výbor môže kandidátov aj stopnúť, čo znamená, že taký kandidát by ani nepostúpil do pléna, a teda poslanci by o ňom už nemohli hlasovať a zvoliť ho do čela špeciálnej prokuratúry.

9:16 Zasadnutie ústavnoprávneho výboru sa začína. Verejné vypočúvanie sa koná v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. V pondelok poslanci vypočujú prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Petra Kysela a po ňom advokáta Daniela Lipšica. Zvyšní dvaja kandidáti, Ján Šanta a Vasiľ Špirko prídu na rad v utorok.