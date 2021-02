Dobré ráno: Prečo je dôležité, kde Robert Fico býva

Príbeh o expremiérovom bývaní pokračuje.

1. feb 2021 o 23:11 Michal Katuška, Tomáš Prokopčák

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/e7dyx-f95f21?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

Kde politici bývajú, to by vlastne ani nebola téma. Lenže, zo svojho bývanie pomáhal urobiť tému Robert Fico: nikdy poriadne nevysvetlil Bonaparte, mal problémy nájsť si iné bývanie, špekulovalo sa o všeličom.

Teraz sa zdá, že si našiel nové miesto, a jedného človeka z pozadia Smeru vymenil za iného smeráka.

Tomáš Prokopčák sa pýta Michala Katušku.

Zdroj zvuku: Smer - SD Facebook

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Bývalý šéf finančnej správy nominovaný Smerom František Imrecze ide do väzby. Rozhodol o tom v pondelok Špecializovaný trestný súd. Súd sa bojí, že by mohol chcieť ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti. Imrecze sa mal dohodnúť s oligarchom Jozefom Brhelom na čudných dodávkach IT technológií a celý kontrakt utajili. Brhela nezadržali, nachádza sa v zahraničí.

Prípad bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej preventívne evidujú ako pokus o samovraždu. Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, aj keď Jankovská má tvrdiť, že to pokus nebol. Jankovská zrejme užila priveľa liekov na spanie, bola následne hospitalizovaná.

Od budúcotýždňového pondelka, teda od 8. februára by mal na Slovensku začať platiť takzvaný covid automat. Ten by mal vopred jasne stanovovať, čo sa kedy bude sprísňovať a čo uvoľňovať. Vláda ale uvažuje, že ho ešte upraví: podľa dnešných pravidiel a pandemickej situácie na Slovensku by tento automat znamenal každotýždenné testovanie a test bol podmienkou napríklad na cestu do práce.

V Mjanmarsku prebehol vojenský prevrat, armáda vyhlásila výnimočný stav trvaúci jeden rok. Zadržala tiež viacerých politikov. Vojenská junta v krajine vládla desaťročia, teraz tvrdí, že dôvodom jej prevratu sú novembrové voľby. Tie nedopadli podľa predstáv generálov.

A správy zakončíme opravou: v Dobrom ráne z 28. januára sme nesprávne uviedli, že zaregistrovať sa na očkovanie sa môže dať len z Internet Exploreru. Nie je to pravda, systém má síce výpadky, ale funguje aj na iných webových prehliadačoch. Za nepresnosť sa ospravedlňujeme.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je zvláštne, ale možno v týchto čudných časoch o to potrebnejšie: ak už musíme a máme sedieť doma, skúsme si nájsť nejakú radosť. Nejaké hobby, niečo, čo ste možno kedysi robili radi a potom zrazu na to nebol čas. Ja som sa takto vrátil k skladaniu a farbeniu modelov lietadiel a keď už nič iné, človek pri tom sústredení sa nemyslím na pandémiu.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.