Obvinený Brhel priletel do Viedne

Obvinený je ako spolutvorca organizovanej skupiny.

1. feb 2021 o 20:07 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Obvinený údajný mecenáš Smeru Jozef Brhel priletel zo zahraničia na letisko do Viedne. Ako prvý o tom informoval portál čas.sk s tým, že Brhel priletel z Kanárskych ostrovov na súkromnom lietadle, na letisku ho odfotili fotografi denníka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Brhela spolu s ďalšími ľuďmi neskôr odviezli v tmavých autách a nie je jasné, či šlo o políciu.

Je otázne, či Brhela zadržia po príchode na Slovensko, alebo bude dohodnutý na výpovedi u vyšetrovateľa, píše portál.

Brhel je obvinený z toho, že vytvoril spolu s niekdajším šéfom finančnej správy Františkom Imreczem a podnikateľom Michalom Suchobom organizovanú skupinu, ktorej cieľom bolo profitovať z IT zákaziek na finančnej správe.

Brhelov hovorca Jozef Puchý ešte uplynulý týždeň vyhlásil, že hneď, ako bude Brhel vyzvaný, sa vráti na Slovensko. "Nemám žiadnu informáciu, on komunikuje s vyšetrovateľom. ja už sa vyjadrujem len k skupine ZMJ SICAV," povedal v pondelok večer Puchý. Brhel po obvinení odišiel z čela tejto investičnej skupiny.

Bývalý ekonomický riaditeľ finančnej správy Martin Fleischer chodil podľa polície pre IT zákazky za Jozefom Brhelom do hotela Double Tree by Hilton v Bratislave. V ňom má Brhel kanceláriu.

Organizovaná skupina spôsobila podľa vzneseného obvinenia obchádzaním zákona pri IT zákazkách štátu škodu presahujúcu 42 miliónov eur. Ide o zákazky na informačné systémy, ktoré finančná správa uzatvárala od roku 2013.

Brhel je už dlhé roky považovaný za mecenáša Smeru, čo potvrdila aj zverejnená nahrávka Gorily a jeho vplyv v politike ukázali aj správy z Threemy. Spis Gorila a aj nahrávka z bytu na Vazovovej ulici zachytili, ako Brhela spomínal ako jedného z akcionárov Smeru Jaroslav Haščák z Penty.

Jeden zo zakladateľov Smeru Bohumír Hanzel v roku 2010 vôbec ako prvý odídenec zo Smeru vyhlásil, že predseda strany Robert Fico vraj podpísal tajnú dohodu s piatimi mecenášmi, vrátane Brhela, ktorí za to získali miesta v štátnej správe pre svojich nominantov.