Jankovskej predávkovaním sa zaoberá krajská prokuratúra

Obhajca Peter Erdös plánuje svoju klietku navštíviť v trenčianskej nemocnici.

2. feb 2021 o 11:27 TASR

BRATISLAVA. Prípadom bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, obvinenej Moniky Jankovskej, ktorá mala požiť v nedeľu 31. januára v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici veľké množstvo liekov, sa už zaoberá Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici.

Potvrdil to prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár.

"Na základe pokynu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku vykoná Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici dôkladné prešetrenie okolností celého prípadu tak, aby bol náležite a objektívne zistený skutkový stav veci. O výsledkoch previerky v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica podáme správu Generálnej prokuratúre SR," dodal prokurátor.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jankovskú navštívi advokát

Obhajca Peter Erdös plánuje svoju klietku navštíviť v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne v utorok popoludní. To za predpokladu, že to jej zdravotný stav umožní, čo aktuálne advokát preveruje. Potvrdil to Erdös.

S Jankovskou sa v pondelok nestretol, keďže sa necítila fyzicky spôsobilá na prijatie návštevy.

V nedeľu krátko predpoludním príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) z Ústavu na výkon väzby Banská Bystrica pri komunikácii s obvinenou spozorovali, že nereaguje obvyklým spôsobom.

Incident sa eviduje ako pokus o samovraždu

Hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla povedal, že obvinená bola na základe odporučenia ústavného lekára vyšetrená vo fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

V pondelok ju previezli do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v pondelok informovala, že rezort z preventívneho dôvodu eviduje incident Moniky Jankovskej ako pokus o samovraždu.

Zadržaná pri akcii Búrka

Monika Jankovská je vo väzbe od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Búrka.

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, 22. januára nevyhovel jej žiadosti o prepustenie z väzby.

Figuruje aj ako obvinená v prípade prevodu trenčianskeho baru Fatima a obvinená bola aj v rámci minuloročnej októbrovej akcie NAKA pod názvom Víchrica.