Hevier: Pre kampaň k očkovaniu mi niektorí písali, že som ich sklamal. Verím odborníkom

Vakcinácia je príbeh s dobrým koncom, hovorí Daniel Hevier v kampani.

4. feb 2021 o 17:52 Daniela Hajčáková

V kampani k očkovaniu vystupuje aj spisovateľ a textár Daniel Hevier. Po zverejnení informácie, že sa do kampane zapojil, mu niektorí ľudia písali, že ho ako autora mali radi, no teraz od neho odchádzajú.

Tvrdí, že nikoho presviedčať nechce a považuje za nezdvorilé pýtať sa ľudí na to, koho volia a či sa pôjdu dať očkovať. Vplývať chce na nich tým, že im povie, že na očkovanie pôjde.

Šéf Hlasu Peter Pellegrini kritizoval, že v očkovacej kampani účinkujú hviezdičky, ktoré sa predbehli v očkovaní a dostali za svoju účasť na kampani peniaze. Neskôr sa za svoje slová ospravedlnil a tvrdil, že nemal správne informácie. Ste už zaočkovaný?

Mám 65 rokov. Čakám, kedy prídem na rad a až potom sa dám zaočkovať.

Dostali ste peniaze za to, že účinkujete v kampani?

Nie, takže bohapusto klamal. Sú ľudia, ktorí si nedokážu predstaviť, že urobíte niečo z presvedčenia a pre dobrú vec a neprijmete za to honorár. Od začiatku to bolo pritom nám účinkujúcim aj verejnosti komunikované tak, že ide o dobrovoľnú účasť v kampani. Keby mi aj niečo ponúkli, tak by som to neprijal, lebo by sa to priečilo mojim morálnym zásadám.

Aké správy od ľudí ste dostali po Pellegriniho slovách?

Informácie o mojom účinkovaní v kampani som zverejnil iniciatívne na svojom facebookovom profile, lebo tam mám početnú základňu fanúšikov a sledovateľov. Tam sa mi ozvalo niekoľko ľudí, ktorí ma začali hejtovať. Bola ich však mizivá menšina, ostatní ich v reakciách klobúkmi zahnali a znemožnili.

Čo vám písali?

Najšťavnatejšia bola reakcia "Hevier, ty k***t". Schuti som sa na tom zasmial. Iní písali komentáre o tom, že som ich sklamal, že ma mali radi ako autora, ale po tomto odo mňa odchádzajú. Knihy zatiaľ páliť nejdú, ale možno dôjde aj na to. Niektorí mi písali: "Škoda dobrého človeka."

Dotklo sa vás to?

Nie. Každý má právo na svoj názor a ja som ho vyslovil bez napádania kohokoľvek.

Ako ste sa dostali do kampane, kto vás oslovil?

Oslovila ma agentúra, ktorá si ma z nejakých dôvodov do kampane vybrala. Bez váhania som povedal, že to rád urobím.

Som disciplinovaný občan. Keď mi odborníci, ktorí poznajú fakty, povedia, že je to najúčinnejšia cesta v boji proti pandémii, nemám dôvod hľadať konšpiračné teórie, ktoré to budú vyvracať. Jednoducho som sa spoľahol na odborníkov a lekárov. Aj keď mi lekár predpíše liek, beriem to tak, že je kompetentný mi ho predpísať a berie na seba aj časť zodpovednosti za jeho vedľajšie účinky a za to, že mi vybral správny liek. Keď ide do očkovania celý svet a má dôkazy o tom, že funguje, nebudem nevedomý a nezodpovedný ignorant.

Prieskumy však ukazujú, že veľa ľudí očkovaniu neverí. Ako si vysvetľujete, že radšej veria dezinformáciám na sociálnych sieťach ako slovám renomovaných vedcov, ktorí sa im prihovárajú?

Mám pocit, že ľudia, ktorí nie sú vnútorne slobodní, sú veľmi hákliví, ak im niekto na ich slobodu akože siaha. Ide o slobodu spočívajúcu v tom, že si pri vstupe do autobusu nenasadia rúško, lebo si myslia, že sú rebeli a ukážu ostatným - pozri sa, so mnou nepohne ani premiér, ani Svetová zdravotná organizácia. V podstate však iba ukazujú svoju vnútornú uväznenosť vo svojej neistote.

Ktorú skupinu ľudí by ste v kampani mohli osloviť?

Medzi fanúšikmi mám už niekoľko generácií rodičov, ktorí začínali pri mojej tvorbe ako deti. Potom možno mali so mnou kontakt ako tínedžeri cez moje pesničky a teraz sú rodičia a majú vlastné deti. Ešte sú tu aj moji rovesníci, starí rodičia.

Intenzívne komunikujem aj s učiteľmi cez projekt, v ktorom im ukazujem nápady a impulzy ako učiť inak.

Títo ľudia ma možno vnímajú ako nejakú autoritu, no je prirodzené, že je tu skupina ľudí, ktorým som úplne ľahostajný a potom tí, ktorí ma neznášajú.

Nerozdeľujem národ, nikomu nič nevnucujem ani na nikoho neútočím. V kampani som vyslovil svoj názor. Môj život je čitateľný, svedčia o ňom moje názory a moja tvorba. Každý si môže vybrať, aký postoj k Hevierovi zaujme.

Na vašom facebooku po zverejnení kampane pribudli komentáre o tom, že ide iba o chrípku, že ľudia umierali aj predtým, že sa pandémia zveličuje. Neodpísali ste im na to. Prečo?

Nie je produktívne púšťať sa do hádok a strácať takto čas a energiu, to nemá zmysel.

Mám pocit, že ľudí, ktorí sú na očkovanie pozitívne naladení, táto kampaň ešte povzbudí. Tých, ktorí ho od začiatku odmietajú, skôr podráždi. Nepredpokladám, že sa jasní odporcovia po mojom vystúpení alebo hocijakej inej autority obrátia a dajú sa zaočkovať.

Ich postoj sa bude meniť, keď budú vidieť pozitívne účinky vakcinácie a tiež negatívne účinky toho, keď sa zaočkovať nedajú.

A čo tí nerozhodnutí?

Aj im som sa prihovoril najlepšie, ako som vedel. Povedal som im, že sa dám zaočkovať a nikoho pri tom nepredbehnem. To je všetko. Verím, že takto zvíťazíme nad egoizmom, nezodpovednosťou a nevedomosťou.

Poznáte niekoho z vášho okolia, kto sa nechce dať zaočkovať?