Sme rodina odmieta udelenie výnimky z lockdownu cez esemesky

Návrh odmieta aj SaS a Za ľudí.

2. feb 2021 o 18:16 TASR

BRATISLAVA. Koaličné hnutie Sme rodina odmieta udeľovanie výnimky zo zákazu vychádzania formou SMS správ.

Takéto návrhy by sa mali prioritne prerokovať na koaličnej rade. Hnutie o tom informovalo na sociálnej sieti.

"V momentálnej situácii je dôležité, aby sa takéto návrhy prioritne prerokovali na koaličnej rade, pretože ich predčasná medializácia nemusí byť najšťastnejším krokom a prioritne, keď to nebolo konzultované s koaličnými partnermi," uviedla Sme rodina.

Hnutie si podľa vlastných slov uvedomuje, že prijatie nových opatrení, ktoré sa dotýkajú života spoločnosti, sa môže stretnúť s vlnou kritiky. Momentálne by sa podľa Sme rodina malo zamerať na plnenie platných opatrení a sústrediť úsilie na reálnu pomoc, ktorá vráti život do normálu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v pondelok (1. 2.) načrtol, že zákaz vychádzania by sa mohol sprísniť, a to formou SMS správ. Ľudia by si poslali SMS na výnimku, ktorú budú požadovať, a centrála by im odoslala naspäť správu, ktorá by im povolila porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon.

Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pretlmočil názor liberálov, že nápad so SMS je nerealizovateľný.

Návrh nepodporí ani vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová.