Eurokomisárka Jourová: Slovensko dodržiava zásady právneho štátu

Valášek označil správu za kritickú.

2. feb 2021 o 21:11 TASR

BRATISLAVA. Slovensko nie je medzi krajinami, ktorým by hrozilo obmedzenie čerpania eurofondov v súvislosti s dodržiavaním zásad právneho štátu.

Skonštatovala to eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová počas rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Nevylúčila ale, že sa to nemôže stať v budúcnosti.

Predseda výboru Tomáš Valášek pre TASR poznamenal, že jej slová popierajú vyjadrenia niektorých opozičných politikov, že reforma justície môže ohroziť čerpanie eurofondov.

Správu označil za kritickú. Poznamenal ale, že chváli niektoré súdne reformy aj z čias predošlej vlády, no keďže bola dokončená v júni 2020, krokov novej vlády sa veľmi nedotýka.

Komisárka vo výbore ozrejmila, že správa mapuje obdobie medzi jeseňou 2019 a letom 2020, odráža teda situáciu do júna. Teraz podľa jej slov budú pracovať na ďalšej správe, ktorá by mala byť zverejnená v júli 2021. Tá by už mala zachytávať kroky súčasnej vlády. Dodala, že zaoberať sa bude nie len obsahom reforiem smerujúcim k očiste justície, ale aj procesom ich prijímania.

"Eurokomisárka jasne povedala, že Slovensko nie je v situácii ako Maďarsko a Poľsko, že by hrozili škrty v eurofondoch pre zákroky vlády v justícii, práve naopak, o ničom takom sa neuvažuje," povedal Valášek. Dodal, že o aktuálnej situácii a jej možnom vplyve na nasledujúcu správu komisie sa rozprávali len všeobecne, v rozmere hľadania rovnováhy pri opatreniach vo výnimočnej situácii, keď možno treba obmedziť niektoré práva a slobody v záujme ochrany zdravia.

Dodal, že správa sa venuje aj oblasti korupcie, rôznym prepojeniam bývalej vlády i mrhaniu verejnými prostriedkami. V oblasti médií podľa neho konštatuje chýbajúce efektívne opatrenia na ochranu slobody prejavu pred politickým tlakom. Valášek priblížil, že poukazuje najmä na obdobie volieb a prepojenia konkrétnych médií a politikov, najmä v regionálnych médiách. Dodal, že potrebné je prijať mechanizmus transparentnosti v rozdeľovaní štátnych zákaziek na reklamy.

Očakáva, že ďalšia správa bude kritickejšia, keďže bude reflektovať aj odhalenie ďalších káuz vrátane zistení OLAF-u o podvodoch v Poľnohospodárskej platobnej agentúre. "Napriek tomu už je mimoriadne kritická," podotkol s tým, že hovorí o dlhodobom a stupňujúcom sa probléme v nezávislosti súdnictva za čias bývalej vlády. Zdôraznil, že ak sa situácia nezmení, nebude mať naše súdnictvo dôveru občanov SR ani okolitých krajín, čo podľa neho môže ohroziť medzinárodné vzťahy a príchod investorov. Dodal, že vzhľadom na stav súdnictva z diskusie s komisárkou vyplynulo, že reforma súdnictva je nie len logická, ale aj nevyhnutná.