Čaputová aj Korčok majú pochybnosti o procese s Navaľným

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj dostal tri a pol roka.

3. feb 2021 o 10:20 SITA

BRATISLAVA. Alexej Navaľnyj by mal byť prepustený spolu so všetkými pokojnými demonštrantmi, ktorí sú stále vo väzbe. Právo na spravodlivý proces v súlade so zásadami právneho štátu je medzinárodným záväzkom Ruska.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Ako dodala, verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva by sa mal rešpektovať.

Rozhodnutie súdu podľa ministra zahraničia Ivana Korčoka vyvoláva pochybnosti o spravodlivom procese a ignoruje predchádzajúce rozhodnutie Európskeho súdu za ľudské práva, uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.



„Vyzývame ruské orgány, aby rešpektovali ľudské práva a politické slobody v Rusku a jeho medzinárodné záväzky,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Moskovský súd v utorok 2. februára zmenil opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému podmienečný trest, ktorý dostal za spreneveru, na nepodmienečný a poslal ho do väzenia.

Známy kritik Kremľa dostal tri a pol roka odňatia slobody, keďže už ale rok strávil v domácom väzení, jeho pobyt za mrežami o tento čas skrátia. Informoval o tom spravodajský portál BBC.



Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina, zadržali v nedeľu 17. januára po jeho návrate z Nemecka. V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok.

Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú. Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru. Navaľnyj označuje kauzu z roku 2014 za politicky motivovanú.