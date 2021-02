Oxfordskou vakcínou by sa mohli očkovať chronicky chorí

Slovensko sa snaží zaobstarať ruskú vakcínu Sputnik.

3. feb 2021 o 13:29 TASR

BRATISLAVA. Vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity by sa mohla očkovať kritická infraštruktúra či chronicky chorí ľudia do 55 rokov.

Vakcína by mohla na Slovensko prísť podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) 9. februára. Malo by ísť o 150 000 dávok.

Krajčí o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.

Vakcínou od AstraZeneca by sa mohli preočkovať aj učitelia podľa preddefinovanej stratégie, skonštatoval Krajčí.

Slovensko sa tiež snaží zaobstarať ruskú vakcínu Sputnik. Minister potvrdil, že Ministerstvo zdravotníctva môže vydať povolenie aj pre vakcínu, ktorú ešte neschválila Európska lieková agentúra (EMA). Minister to však označil za jednu z hraničných možností, ktorú zvažujú.

Správe štátnych hmotných rezerv sa podarilo zaobstarať ďalších 8,4 milióna antigénových testov, uviedol Krajčí.

Na Slovensku by tak mal byť dostatočný počet testov. Štát plánuje nakúpiť do dvoch miliónov kusov menších, "dvojcentimetrových" antigénových testov. Mali by sa prednostne používať v školách, na trhu však ešte nie sú v dostatočnom počte, poznamenal.