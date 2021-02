Počet detí so sklonom k depresii sa cez lockdown zvýšil o tretinu

Polovica detí má problém s dištančným vzdelávaním.

3. feb 2021 o 14:41 TASR

BRATISLAVA. V dôsledku zákazu vychádzania a zatvorených škôl sa o 33 percent zvýšil počet detí do 18 rokov, u ktorých sa prejavujú depresívne syndrómy.

Informovali o tom zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na stredajšej tlačovej konferencii o postupe pri otváraní škôl.

Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania Svetlana Síthová takisto informovala, že prišlo k štvornásobnému nárastu psychických ťažkostí detí do deviatich rokov. "Preto je aj také potrebné otvoriť prvý stupeň základných škôl," vysvetlila.

Ďalšie poznatky, ktoré zozbieral rezort od odborníkov na duševné zdravie, hovoria o tom, že prišlo k zvýšenému výskytu samovražedných sklonov u detí do 14 rokov, 30-násobne sa zvýšilo domáce násilie a polovica detí, ktoré sa učia dištančne, má s touto formou vzdelávania problém.

"Všetky tieto ťažkosti spôsobujú, že sa zhoršuje u detí ich školská výkonnosť," upozornila Síthová. "Zhoršujú sa pozornosť, kognitívne schopnosti, pamäť a logické myslenie," dodala. Výsledkom je, že aj deti, ktoré sa učili bez problémov, začínajú mať problém.

"To, samozrejme, ovplyvňuje nielen deti, ale aj učiteľov a zasahuje to aj do života v rodinách," upozornila na dôsledky zhoršujúcej sa situácie a argumenty, prečo je dôležité začať s otváraním škôl.