Matovič by školy ešte neotváral, pri rozhodovaní byť nechce

Školy sa začnú otvárať 8. februára

4. feb 2021 o 14:23 (aktualizované 4. feb 2021 o 15:28) TASR, SITA

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by v tejto pandemickej situácii školy a škôlky neotváral, povedal v diskusii Rádia Expres.

Škôlky, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl sa majú otvoriť od pondelka 8. februára.

"Spolieham sa na rozumnú dohodu v rámci koalície. Keby to malo byť o mne, ja by som to v tejto situácii nerobil. Ja by som sa obával v čase, keď nám výrazne naberá britská mutácia, čokoľvek uvoľňovať," uviedol predseda vlády.

Matovič hovorí, že na rokovaní o tejto téme sa nezúčastňoval ani to neplánuje.

"Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to podpísali," doplnil šéf vládneho kabinetu.

Odborníci sa uvoľňovaním neponáhľajú

Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že návrh na väčšie uvoľnenie je proti názoru pandemickej komisie a konzília odborníkov. Podobný názor, ako majú odborníci, podľa jeho slov zastáva okrem premiéra ja minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).



Naď vysvetlil, že o zrušenie rokovania vlády, ktoré bolo naplánované na stredu večer, požiadali minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Vláda by dnes mala podľa Naďa prijať uznesenie, na základe ktorého by začal na Slovensku od 8. februára platiť COVID automat a do škôl by sa vrátili niektoré ročníky.

SaS bude rokovať aj bez premiéra

Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík odkázal, že strana na rokovanie príde a bude rokovať aj bez Matoviča.

"Ako obvykle, budeme spoločne s koaličnými partnermi konštruktívne hľadať riešenia, bez ohľadu na to, ktoré osoby sa na týchto rokovaniach zúčastnia," zhodnotil Sulík.

Od pondelka 8. februára sa majú otvoriť materské školy (MŠ), špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl (SŠ).

Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Informovali o tom v stredu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál SŠ.