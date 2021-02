Asistované sčítanie sa bude dať urobiť i neskôr, Čaputová podpísala novelu

Prezidentka podpísala viaceré zákony.

4. feb 2021 o 15:39 TASR

BRATISLAVA. Asistované sčítanie sa bude môcť dať vykonať aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov, a to do konca októbra. Predísť sa tak má ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19 v čase vrcholiacej pandémie.

Vyplýva to z novely zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

O novele parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Naliehavosť prijatia návrhu zákona podľa predkladateľov vyplýva z odôvodneného predpokladu pretrvávania závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike aj počas blížiacej sa doby sčítania obyvateľov. To je naplánované v období od 15. februára do 31. marca.

Dôvodom zmeny je aj snaha zabrániť zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov, a tým aj čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania.

Okrem toho tiež, aby sa zabránilo zníženiu efektivity celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na toto sčítanie zo štátneho rozpočtu, čo by bolo v priamom rozpore s princípom dosahovania čo najvyššej hodnoty za vynaložené peniaze.

"Táto situácia vyvoláva potrebu vykonať asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nedokážu z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo nedostatku digitálnych zručností sčítať prostredníctvom elektronických formulárov na sčítanie obyvateľov sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti v neskoršom období ako počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca," uvádza sa v schválenom materiáli.

Sčítanie obyvateľov, ktoré sa má začať 15. februára, počíta s tým, že osoby, ktoré nie sú v stave samosčítať sa elektronickou formou, by mali mať možnosť vykonať to aj pomocou asistentov.

Štatistický úrad aj vzhľadom na situáciu požiadal o zmenu zákona, aby sa asistenti vytiahli z prvého kola elektronického sčítania a presunuli sa do druhej časti, do tzv. dosčítania, ktoré predĺžili do konca októbra tohto roka. Cieľom má byť, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky. Zatiaľ by do 31. marca nemali asistenti k ľuďom chodiť.