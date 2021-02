Brhel to môže hrať na nespôsobilosť. Súd rozhodne, či pôjde do väzby

V nemocnici je od utorkového večera.

4. feb 2021 o 19:47 Peter Kováč

BRATISLAVA. Keď ho chcela polícia zadržať, bol v zahraničí, a keď ho neskôr chceli dať do cely, putoval do nemocnice. Najnovšie sa komplikuje aj to, či a ako súd vypočuje oligarchu a údajného mecenáša Smeru Jozefa Brhela.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pre psychické problémy je Brhel od utorkového večera v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Jeho obhajca Ľudovít Štanglovič hovorí, že si nevie predstaviť vypočúvanie Brhela na súde, keďže v nemocnici ho dali na covidové oddelenie.

Brhel podľa advokáta nemá žiadne príznaky nákazy a v uplynulých dňoch bol na dvoch PCR testoch s negatívnym výsledkom.

"Vyšetrovateľke sme zaslali aj potvrdenie o výsledku testov. Napriek tomu ho umiestnili na covidovom oddelení, kde ležia ďalší piati pacienti s ťažkým stavom," sťažuje sa Štanglovič, podľa ktorého Brhelovi po fyzickej stránke nič nie je.