Vládna koalícia podporí Lipšica za špeciálneho prokurátora

Voľba bude ešte dnes od 16:30 hod.

5. feb 2021 o 13:04 Michal Katuška, Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Vládna koalícia vo voľbe na post špeciálneho prokurátora podporí advokáta a bývalého politika Daniela Lipšica.

Denníku SME takúto dohodu potvrdili dva od seba nezávislé zdroje z koaličných strán. Môže sa však objaviť pri hlasovaní pár jednotlivcov, ktorí Lipšicovi hlas nedajú.

O voľbe ešte v týchto chvíľach rokuje klub SaS, aj jej poslanci by však mali hlasovať za Lipšica.

Voľby sa budú konať prekvapivo ešte dnes od 16:30 hod.

Už po vypočúvaní kandidátov koaliční poslanci spomínali, že k favoritom volieb patria dvaja kandidáti - Lipšic a prokutáror Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel.

Do voľby špeciálneho prokurátora sa Daniel Lipšic ako neprokurátor mohol prihlásiť vďaka novele zákona o prokuratúre, ktorú do parlamentu v lete 2020 predložili poslanci zo všetkých koaličných strán. Rovnaká zmena sa vtedy dotkla aj voľby generálneho prokurátora.

Opozičné strany Hlas a Smer zmenu nazvali „lex Lipšic“. Tvrdili, že zákon je šitý na mieru Lipšicovi. Účelovou v prospech jedného z kandidátov zmenu zákona označila aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Daniel Lipšic pôvodne zvažoval kandidovať na funkciu generálneho prokurátora. Ambície sa vzdal v septembri v čase, keď prezidentka naznačila, že by Lipšica do funkcie nevymenovala.

Prihlášku napokon poslal do voľby špeciálneho prokurátora. Hoci koaliční poslanci, napríklad podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za Ľudí) od decembra vyzývali právnikov z prostredia mimo prokuratúry, aby sa do voľby prihlásili, Lipšic bol napokon jediným neprokurátorom, kto sa do voľby prihlásil.